اسماعیل دستگزار در گفتوگو با خبرنگار مهر به مناسبت فرارسیدن نخستین روز ماه ذیالحجه و گرامیداشت سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار کرد: این مناسبت مبارک، یادآور یکی از پاکترین و آموزندهترین ازدواجهای تاریخ اسلام است؛ ازدواجی که با کمترین تشریفات مادی و بیشترین غنای معنوی شکل گرفت.
وی با بیان اینکه نامگذاری این روز به عنوان روز ازدواج حامل پیامهای عمیق فرهنگی و اجتماعی است، افزود: بازخوانی سیره علوی و فاطمی میتواند نگاه جوانان را از تجملگرایی و سختگیریهای بیمورد به سمت معیارهای اصیل همچون ایمان، اخلاق، محبت و مسئولیتپذیری سوق دهد.
مدیر کانون فرهنگی و هنری امامزاده سید ابراهیم ابن موسی کاظم(ع) شهر لاهرود با اشاره به جایگاه ویژه این پیوند در نگاه پیامبر اکرم(ص) گفت: پیامبر اسلام(ص) این ازدواج را بنایی محبوب نزد خداوند معرفی کردند؛ بنایی که با مهریهای ساده و زندگیای بیتکلف آغاز شد اما ثمرات عظیم انسانی و الهی برای تاریخ به همراه داشت.
دستگزار ادامه داد: ثمره این زندگی نورانی، تربیت نسل پاکی بود که مسیر هدایت و امامت را برای بشریت ترسیم کرد. شیوه تعامل، همدلی، صبر و فداکاری در زندگی مشترک امام علی(ع) و حضرت زهرا(س)، الگویی عملی از یک خانواده موفق و الهی است که میتواند راهنمای زوجهای جوان در آغاز زندگی باشد.
وی با تأکید بر آثار اجتماعی ترویج ازدواج آسان تصریح کرد: بسیاری از آسیبها و مشکلات اجتماعی، ریشه در به تعویق افتادن یا سخت شدن امر ازدواج دارد. بازگشت به آموزههای این پیوند مبارک، میتواند زمینهساز تحکیم خانواده و گسترش آرامش در جامعه شود.
مدیر کانون فرهنگی و هنری امامزاده سید ابراهیم ابن موسی کاظم(ع) در پایان، سالروز ازدواج امیرالمؤمنین علی(ع) و حضرت فاطمه زهرا(س) و روز ازدواج را به مسلمانان، بهویژه زوجهای جوان تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که خانوادهها با الگوگیری از این سیره نورانی، زندگی خود را بر پایه ایمان، محبت و سادهزیستی بنا نهند.
