۹۱ محکوم و متهم متواری در فلاورجان دستگیر شدند

سرهنگ مرتضی هادیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات پلیس برای مقابله با متهمان تحت تعقیب و محکومان فراری، اظهار داشت: در راستای افزایش امنیت اجتماعی و پاسخ به مطالبات شهروندان، اجرای طرح امنیت محله‌محور با محوریت جلب و دستگیری محکومان و متهمان متواری و تحت تعقیب توسط نیروهای انتظامی شهرستان فلاورجان کلید خورده است.

وی افزود: مأموران انتظامی طی یک هفته اخیر با رصد اطلاعاتی دقیق، شناسایی محل اختفا، هماهنگی با مراجع قضایی و انجام عملیات‌های هدفمند و ضربتی، توانستند ۹۱ نفر از افراد مجرم و متواری در حوزه‌های مختلف همچون سرقت، جرائم مالی، پرونده‌های مواد مخدر، نزاع و درگیری‌های خیابانی و اختلافات خانوادگی را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان خاطرنشان کرد: تمامی متهمان پس از تکمیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شده‌اند تا روند رسیدگی قانونی به جرایم صورت گیرد.

سرهنگ هادیان با تاکید بر استمرار اجرای این طرح گفت: امنیت شهروندان اولویت اصلی پلیس است و طرح امنیت محله‌محور با هدف افزایش رضایتمندی عمومی، تقویت حضور پلیس در نقاط حساس و کاهش جرائم، به‌صورت مستمر در شهرستان فلاورجان اجرا خواهد شد.

وی اضافه کرد: پلیس برای مقابله با متهمان و محکومان متواری و حفظ آرامش شهروندان، از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کند و مشارکت مردم در گزارش موارد مشکوک می‌تواند نقش مهمی در موفقیت این اقدامات ایفا کند.