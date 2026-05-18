۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۲۰

معاون وزیر میراث فرهنگی: جاذبه‌های گردشگری استان بوشهر معرفی شوند

بوشهر- معاون وزیر میراث فرهنگی و گردشگری با تأکید بر آمادگی این وزارتخانه برای آموزش فعالان حوزه گردشگری در بوشهر گفت: برای معرفی جاذبه‌های استان در نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی آماده ایم.

به گزارش خبرگزاری مهر، انوشیروان محسنی پندپی در نشست با استاندار بوشهر ضمن تقدیر از تلاش‌ها و پیگیری‌های استاندار در زمینه ارتقای زیرساخت‌های گردشگری استان اظهار کرد: بوشهر دارای ظرفیت‌های منحصربه‌فردی در حوزه گردشگری دریایی است و در گردشگری صنعتی، طبیعی و همچنین فرهنگی نیز ظرفیت ارزنده‌ای دارد.

وی افزود: این استان بدلیل موقعیت جغرافیایی و پیشینه تاریخی و فرهنگی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و ما آمادگی همکاری برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری در استان بوشهر را داریم.

معاون وزیر میراث فرهنگی و گردشگری با تأکید بر آمادگی این وزارتخانه برای آموزش فعالان حوزه گردشگری در بوشهر تصریح کرد: همچنین برای معرفی جاذبه‌های گردشگری بوشهر در نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی آمادگی داریم.

محسنی بندپی بر تقویت بوم گردی در استان بوشهر تاکید کرد و اظهار کرد: اگرچه در سال‌های اخیر در خصوص اقامتگاه‌های بوم گردی، اقدامات خوبی در استان بوشهر انجام شده ولی با توجه به ظرفیت‌های بوشهر، برای گسترش بوم گردی در شهرستان‌های مستعد استان، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برنامه های خوبی در دست پیگیری دارد.

