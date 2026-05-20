انوشیروان محسنی بندپی در گفتگو با خبرنگار مهر، از بروز خسارت وارده به بخش میراثی و گردشگری در جنگ رمضان ابراز تأسف کرد و افزود: طی این بازه ۶۴ مورد تاسیسات گردشگری شامل بوم گردی ها و اقامتگاه دچار خسارت شدند.

وی با اشاره به اینکه ۱۳ استان کشور متأثر از این واقعه بودند، اضافه کرد: صاحبان این بوم گردی ها و اقامتگاه ها اولین گروه هایی بودند که متحمل این سختی ناشی از جنگ شدند.

معاون وزیر میراث فرهنگی میزان خسارت وارده به بخش خصوصی خارج از تملک وزارتی میراث را ۶۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: متاسفانه بسیاری از این واحدها محل کسب، امرار معاش و روزی مردم بودند.

محسنی بندپی با اشاره به اینکه از این میزان یک و چهار دهم نیز میزان خسارت عدم نفع این واحدها گزارش داده شده است، توضیح داد: به این معنا که می توانستند درآمدی کسب کنند اما شرایط جنگی مانع سر راه آن ها بوده است.

وی ادامه داد: رویکردهای حمایتی از واحدهای آسیب دیده ناشی از جنگ در دستور کار است تا مجدد بتوانند به چرخه گردشگری کشور بازگردند.