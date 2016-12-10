خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: صنعت گردشگری امروزه به عنوان یکی از مهمترین بخش‌های اقتصاد محسوب می‌شود و می‌تواند در توسعه اقتصادی، دستیابی به ثروت، اشتغال‌زایی و درآمدزایی نقش مهمی داشته باشد.

برای دستیابی به جایگاه مناسب در عرصه گردشگری نیاز است که تلاش ویژه‌ای برای ایجاد زیرساخت‌ها و امکانات مورد نیاز صورت گیرد و حمایت مناسبی از متقاضیان ورود به این عرصه انجام شود.

با وجود جاذبه‌های بالایی که در شهرها برای گردشگری وجود دارد، گردشگری روستایی و خارج شدن از محیط شهری و حضور در طبیعت نیز می‌تواند جذابیت بالایی را برای گردشگران داشته باشد که این مهم باید در دستور کار قرار گیرد.

روستاها دارای ظرفیت‌های گردشگری بسیار خوبی هستند که می‌توانند نقطه‌ای برای هدف گردشگری باشند و نیاز است که زیرساخت‌های گردشگری در این روستاها توسعه یافته و فضای اقامتی مناسبی در روستاها فراهم شود.

مناطق طبیعی متعددی وجود دارد که علی‌رغم ظرفیت بالا برای توسعه گردشگری، از داشتن فضای اقامتی مورد نیاز برای گردشگران بی‌بهره هستند و باید مورد توجه قرار گیرند.

بوم‌کلبه‌ها یا اقامت‌های بوم‌گردی می‌توانند زمینه‌ساز توسعه گردشگری در روستاها و مناطق طبیعی باشند و باید تلاش شود که این بوم‌کلبه‌ها روز به روز بیشتر توسعه یابند و در نقاط مختلف ایجاد شوند.

توسعه بوم‌کلبه‌ها در استان بوشهر

سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر با اشاره به اهمیت توسعه بوم‌کلبه‌ها اظهار داشت: بسیاری از شما ممکن است دوست داشته باشید قدری از شلوغی شهرها دور شوید و سفر و اقامتی دلپذیر در مکانی بکر با محیطی متفاوت و اصیل را تجربه کنید؛ اقامتگاه‌های بوم‌گردی یا بوم‌کلبه‌ها این خواسته شما را به خوبی پاسخ می‌دهند.

ناصر امیرزاده اضافه کرد: این اقامتگاه‌ها ضوابط زیست محیطی در بالاترین سطح خود رعایت می‌کنند و تلاش می‌کنند تا آثار منفی زیست محیطی را به حداقل برسانند.

وی گفت: این اقامتگاه‌ها در محیط‌های طبیعی و با استفاده از مصالح بومی احداث می‌شوند تا بیشترین سازگاری را با سبک معماری محلی و چشم انداز طبیعی داشته باشند و با حداکثر سازی تعامل و مشارکت افراد محلی، به توانمندسازی جوامع محلی کمک کنند. این اقامتگاه‌ها معمولاً توسط خانواده‌ها مدیریت می‌شوند.

پرداخت تسهیلات برای ایجاد بوم‌کلبه‌ها

سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر افزود: در این اقامتگاه‌ها با توجه به ذائقه گردشگران، از مهمانان با غذاهای محلی که از محصولات ارگانیک و به طور سنتی تهیه شده‌اند پذیرایی می‌شود و راهنمایان محلی گردشگران را با محیط طبیعی و فرهنگی منطقه آشنا می‌کنند.

وی ادامه داد: خوشبختانه در حال حاضر صندوق کارآفرینی امید تسهیلات با بهره بسیار پایین در اختیار سرمایه گذاران و یا خانواده هایی که قصد ایجاد این اقامتگاه ها را دارند قرار می‌دهد که از طریق اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری معرفی خواهند شد.

فعالیت ۲ بوم‌کلبه در استان بوشهر

امیرزاده خاطرنشان کرد: یکی از ظرفیت‌های اصلی استان بوشهر خصوصا در مناطق روستایی ساحلی و کوهستانی همین اقامتگاه های بوم گردی است و این اداره کل از هر طرح و ایده‌ای در این زمینه حمایت کامل خواهد کرد.

وی بیان کرد: در حال حاضر دو اقامتگاه بوم گردی در استان بوشهر در روستای نرکوه شهرستان دیر و فقیه حسنان شهرستان دشتی پروانه بهره برداری دارند و مشغول فعالیت هستند.

توسعه گردشگری روستایی استان بوشهر

استاندار بوشهر نیز از توسعه گردشگری در استان بوشهر خبر داد و گفت: استان بوشهر دارای ظرفیت‌های بالای در حوزه گردشگری است و تلاش داریم که زیرساخت‌های مناسبی برای گردشگری و حضور گسترده‌تر گردشگران در فصول مختلف سال در استان فراهم کنیم.

مصطفی سالاری اضافه کرد: استفاده از ظرفیت‌های گردشگری روستایی در استان را مد نظر داریم و در این راستا طرح‌ها و برنامه‌های خوبی تدوین شده است و شاهد اجرای برنامه‌های متنوعی در روستاهای استان هستیم.

وی با حمایت از گسترش اقامت‌گاه‌های گردشگری در روستاهای استان بوشهر، بیان کرد: کمبود اقامت‌گاه گردشگری یکی از مهمترین مشکلات بخش گردشگری استان بوشهر است که حمایت لازم را از سرمایه‌گذاران این بخش خواهیم داشت.

استاندار بوشهر از گردشگری دریایی به عنوان یکی از مزیت‌های استان بوشهر نام برد وافزود: گردشگری دریایی به عنوان یک مزیت، قابل توسعه و گسترش است که زمینه سرمایه‌گذاری لازم فراهم کرده است.

استان بوشهر دارای ظرفیت‌های مهمی در بخش گردشگری است که بخشی از این ظرفیت‌ها در مناطق روستایی است و نیاز است که زیرساخت‌های مناسبی برای حضور گردشگران در این مناطق فراهم شود.