به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر امیر هوشنگ مهرپرور مشاور دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت در نامه ای خطاب به روسای دانشگاه های علوم پزشکی شرایط برگزاری آزمون ارتقاء دستیاران تخصصی بالینی پزشکی را اعلام کرد.

در این نامه آمده است: پیرو نامه شماره 505٫507/د مورخ 21 اردیبهشت ماه 1405 در خصوص دستور العمل اجرایی چهل و پنجمین دوره آزمون های ارتقاء و گواهینامه دستیاران رشته های تخصصی بالینی پزشکی ضمن ارسال دستورالعمل ویرایش شده آزمون مذکور مراتب ذیل جهت شفاف سازی ارسال می شود.

آزمون های ارتقاء در روز پنجشنبه اول مردادماه 1405 به طور همزمان در دانشگاه های علوم پزشکی کشور که به تربیت دستیار اشتغال دارند و دارای مجوز اجرای آزمون ارتقا از دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی هستند و آزمون گواهینامه تخصصی به طور هم زمان با آزمون دانشنامه تخصصی برگزار خواهد شد.

لازم به یادآوری است واگذاری طراحی سوالات آزمون ارتقا مطابق مصوبات صد و چهارمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی با تایید و نظارت دبیرخانه به یکی از کلان مناطق واگذار می شود.

مشاور دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی در نامه دیگری درباره شرایط آزمون های درون گروهی دستیاران تخصصی و فوق تخصصی یادآور شده است: با توجه به شرایط خاص موجود و اثرات ناخواسته جنگ تحمیلی علیه میهن عزیزمان لازم است برای حفظ و ارتقای کیفیت آموزشی ترتیبی اتخاذ شود که آزمون های درون گروهی برای دستیاران تخصصی و فوق تخصصی در همه رده های سال های تحصیلی با دقت و عنایت ویژه در مقطع حاضر برگزار شود و نتایج آن به عنوان مستندات قابل اتکا، شفاف و قابل اعتماد برای ارزیابی های آتی در طی سال جاری تحصیلی مورد استفاده قرار گیرد.

بدیهی است تنوع در روش های برگزاری تا حدی که امکانات و وقت اجازه می دهد و همچنین پوشش جامع منابع آزمون ارتقاء علاوه بر نظم و رعایت سایر موارد حسب شرایط منجر به ارتقای کیفیت و نتایج ارزیابی های درون گروهی خواهد شد که نظارت عالیه معاونان آموزشی دانشگاه ها ورای همه این موارد مورد امتنان و انتظار است.