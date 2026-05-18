به گزارش خبرگزاری مهر، کامران لشگری در دیدار با مسعود ایرانی مدیرکل دفتر صنایع، ماشینآلات و تجهیزات تولیدی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با ارائه گزارشی از ظرفیتهای صنعتی استان اظهار کرد: هماکنون ۲۵۷ واحد تولیدکننده قطعات خودرو در استان قزوین مشغول به فعالیت هستند.
وی با اشاره به جایگاه برتر استان در این حوزه افزود: قزوین پس از تهران و آذربایجان شرقی، سومین استان دارای ظرفیت در عرصه قطعهسازی خودرو کشور محسوب میشود که این موضوع نشاندهنده عمق و گستردگی صنعت در این منطقه است.
مدیرکل صمت استان قزوین در ادامه با اشاره به قدمت دیرینه صنعت و تولید در این استان خاطرنشان کرد: یکی از نیازهای اساسی ما، بازسازی و نوسازی کارخانجات و واحدهای تولیدی قدیمی است که با توجه به فرسودگی ماشینآلات و خطوط تولید، نیازمند مساعدت و کمک ویژه وزارت صمت هستیم.
لشگری همچنین از رویکرد حمایتی کامل استان نسبت به جذب سرمایهگذاران جدید خبر داد و تصریح کرد: تیم اقتصادی استان قزوین برای سرمایهگذاران در عرصه ماشینسازی با آغوش باز استقبال میکند و به تعبیر خودمان برای آنها فرش قرمز پهن خواهیم کرد.
