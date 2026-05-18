به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صیادی با تأکید بر اهمیت ساماندهی و پیگیری دقیق موضوعات مرتبط با حوزه اراضی، اظهار داشت: هدف از برگزاری این کمیسیون، تعیین تکلیف پرونده‌ها در چارچوب قوانین و مقررات و اتخاذ تصمیم‌های کارشناسی برای رفع ابهامات و رسیدگی به درخواست‌های مطرح‌شده است.

وی افزود: رسیدگی به پرونده‌ها با رویکرد شفافیت، قانون‌مندی و جلوگیری از تضییع حقوق بهره‌برداران و ذی‌نفعان انجام شد و تصمیمات لازم بر اساس مستندات موجود اتخاذ شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، ادامه داد: یکی از اولویت‌های ما در حوزه امور اراضی، افزایش دقت در رسیدگی و کوتاه‌کردن زمان تعیین تکلیف پرونده‌ها است؛ به همین منظور تلاش می‌شود جلسات کمیسیون بانظم بیشتری برگزار شده و روند پیگیری تا حصول نتیجه نهایی انجام گیرد.

صیادی همچنین بر ضرورت همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های عضو کمیسیون تأکید کرد و گفت: تصمیم‌گیری‌های کمیسیون باهدف حفظ حقوق بهره‌برداران، صیانت از اراضی و اجرای صحیح مقررات انجام می‌شود و تعامل بین واحدهای ذی‌ربط نقش مهمی در بهبود کیفیت رسیدگی‌ها دارد.

وی گفت: ۱۲ پرونده در کمیسیون ماده ۳۳ امور اراضی لرستان بررسی شد.