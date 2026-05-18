به گزارش خبرگزاری مهر، بنا به اعلام روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه السلام نیروی زمینی سپاه، طی اقدامات اطلاعاتی پاسداران گمنام قرارگاه حمزه سید الشهدا علیه السلام گروهک های تروریستی ضد انقلاب مستقر در شمال عراق به نیابت از آمریکا و رژیم صهیونی که قصد انتقال محموله بزرگ از سلاح و مهمات آکبند آمریکایی به داخل کشور را داشتند در شهرستان بانه استان کردستان مورد ضربه قرار گرفته و مقادیر زیادی سلاح و مهمات کشف و ضبط گردید پیگیری های اطلاعاتی برای شناسایی و دستگیری تمامی عناصر داخلی خود فروخته گروهک های تروریستی در دستور کار قرار دارد.



قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه السلام به همه عناصر و عوامل خود فروخته و سردمداران آنها هشدار می دهد که با هر اقدام امنیتی بشدت برخورد و آماده پاسخ پشیمان کننده می باشد.