  استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲

کشف محموله سنگین اقلام ضد امنیتی متعلق به گروهکهای ضد انقلاب در ارومیه

ارومیه- روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع)گفت: یک محموله سنگین اقلام ضد امنیتی متعلق به گروهکهای ضد انقلاب، حین انتقال به داخل کشور در منطقه مرزی  شهرستان ارومیه کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا به گزارش روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه‌السلام نیروی زمینی سپاه با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پیچیده و فنی سربازان گمنام امام زمان (عجل الله) قرارگاه حمزه سید الشهدا علیه السلام در سازمان اطلاعات سپاه استان آذربایجان غربی ،یک محموله سنگین اقلام ضد امنیتی متعلق به گروهکهای ضد انقلاب، حین انتقال به داخل کشور در منطقه مرزی شهرستان ارومیه کشف و ضبط شد.

این محموله شامل مقادیر قابل توجهی مواد منفجره و مهمات جنگی بالاخص ۱۹۸ بمب انفجاری بوده است که اشرار و عوامل تروریستی قصد داشتند با انتقال به مناطق عمقی کشور، از آن در راستای ایجاد نا امنی استفاده کنند که با هوشیاری و اقدام به موقع سربازان گمنام امام زمان (عجل الله) در سازمان اطلاعات در سپاه در نیل به اهداف شوم خود باز ماندند.

