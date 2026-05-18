برای شرکت در پویش ملی «جان ایران» چه باید کرد؟

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین بانکی پور فرد، رئیس کمیسیون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: پویش ملی «جان ایران» با شعار «به ایران جان بده» فعالیت خود را در کشور آغاز کرده است.

وی افزود: برای شرکت در این پویش افراد می‌توانند پاسخ سوال «اگر یه روز بچه‌دار بشی اسمش رو چی میزاری؟» به شماره ۳۰۰۰۱۴۱۳ پیامک کنند.

بانکی پور گفت: به شرکت کنندگان در این پویش به قید قرعه سفر کربلای معلی، مشهد مقدس و جایزه‌ای نفیس اهدا می‌شود.

وی افزود: شما هم اکنون می توانید با مراجعه به سایت janeiran.ir و ثبت اطلاعات مربوطه می‌توانید از هدیه ویژه و خاطره انگیز تولد فرزند عزیزتان بهره‌مند شوید.

رئیس کمیسیون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: هدف پویش «جان من» تبدیل مسئله «جمعیت» از یک بحث کارشناسی به یک دغدغه زنده و همگانی است. به همین دلیل از تمام اقشار جامعه اعم مادران و پدران، نخبگان، پزشکان، روانشناسان، هنرمندان، ورزشکاران، فعالان اجتماعی و رسانه‌ای دعوت شده است تا به این پویش بپیوندند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شواری اسلامی با بیان اینکه پویش ملی جان ایران قرار است با محوریت مردمی در امتداد همان ایران جان حرکت کند، گفت: این پویش در راستای توجه و کمک اساسی به جوانی جمعیت و نیاز های است که در این حوزه وجود دارد.

امیرحسین بانکی پور فرد در ادامه افزود: جوانی جمعیت همواره از دغدغه‌های رهبر شهیدمان بود و واقعا در شرایط فعلی کشور هم نیاز هست مسئولان و مردم به آن توجه بیشتر و مهتری نسبت به آن داشته باشند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پویش جان ایران قرار است با محوریت مردم و بدون بروکراسی اداری و سازمانی به صورت خودجوش و مردم محور در حوزه جوانی جمعیت فعالیت کند، گفت: مخاطب این پویش همه مردم هستند و هرکسی در هر شغل و سمت می‌تواند کمکی به این پویش باشد.

بانکی پور فرد در ادامه افزود: با ارسال اسم خود به سرشماره ۳۰۰۰۱۴۱۳ برای شما پیامی تحت عنوان اینکه شما عضو پویش شده اید و چه کمکی می‌توانید به این پویش بکنید برای شما ارسال خواهد شد.

بانکی پور فرد گفت: پس از دریافت پیامک به شما گفته خواهد شد که در چه زمینه ای می‌توانید به این پویش کمک کنید و شما در هر زمینه ای میتوانید کمک رسان حوزه جوانی جمعیت باشید.

وی در ادامه افزود: ازدواج، کمک به زوجین برای باروری و حوزه بهداشت و درمان از حوزه های مهم این پویش است که قرار شده با کمک خود مردم و همراهی خیران و مسئولان دستگاه های اجرایی به خوبی عملیاتی و به پیش برود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: برپایی موکب‌ها و تجمعات شبانه در این زمان یکی از ظرفیت های خوبی است که می‌تواند به استمرار و نکات مثبت این پویش برای تحقق اهدافی که در آن است کمک کند.

مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان هم در جلسه بررسی ظرفیت های این پویش که با حضور مدیران و مسئولان استانی برگزار شد گفت: تمامی ظرفیت های استانی و مدیران حوزه های مختلف را به کار خواهیم گرفت تا پویش جان ایران که محوری برای جوانی جمعیت در ایران است به خوبی در اصفهان محقق شود و استان ما پیش رو و پیشتاز این پویش ملی باشد.

همانطور که این روزها شاهدیم هر ایرانی در سخت‌ترین شرایط پای کشورش ایستاده است، امروز نیز باید آگاه بود که برای آینده ایران، فرزندآوری یک افتخار ملی است. پس به ایران جان بدهیم تا ایران سربلند بماند.

پویش «جان ایران» گامی در مسیر «ایران مقتدر و جوان» است و از تمام کارشناسان، پژوهشگران، متخصصان و عموم مردم دعوت می‌شود با پیوستن به این پویش، در نجات آینده جمعیتی کشور سهیم شوند.