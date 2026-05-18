سارق کابل فشار قوی مونوریل قم دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ غلامرضا براتی از دستگیری یک سارق حرفه‌ای کابل هوایی مونوریل توسط ماموران انتظامی کلانتری ۱۲ شهید ایمانی خبر داد و اظهار کرد: در پی وقوع سرقت ۸۰ متر کابل فشار قوی در بستر رودخانه قم موضوع در دستور کار ماموران انتظامی کلانتری ۱۲ شهید ایمانی قرار گرفت و با تلاش های صورت گرفته متهم شناسایی و دستگیر شد.

وی گفت: متهم دارای سوابق متعدد کیفری بوده و پیش از این نیز به دلیل ارتکاب جرایم دیگر دستگیر شده بود.

فرمانده انتظامی شهرستان قم اضافه کرد: متهم پس از تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی و ادامه تحقیقات به پلیس آگاهی شهرستان قم تحویل داده شد.