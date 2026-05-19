  1. استانها
  2. همدان
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۵۳

سارق سیم‌برق در نهاوند دستگیر شد؛ اعتراف به ۱۲ فقره سرقت

سارق سیم‌برق در نهاوند دستگیر شد؛ اعتراف به ۱۲ فقره سرقت

همدان- فرمانده انتظامی نهاوند از دستگیری یک سارق حرفه‌ای سیم‌برق و کشف ۱۲ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محرم خوش‌روش از دستگیری یک سارق حرفه‌ای سیم‌برق و کشف ۱۲ فقره سرقت در شهرستان نهاوند خبر داد و اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت سیم‌برق در سطح شهرستان، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان احتمالی در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: در ادامه، تیم ویژه پلیس آگاهی شهرستان با همراهی مأموران انتظامی پاسگاه «دهفول» و با انجام اقدامات تخصصی و فنی، فردی به هویت معلوم و دارای سابقه کیفری را در ارتباط با این سرقت‌ها شناسایی کردند؛ این متهم پس از هماهنگی با مقام قضائی، در یک عملیات پلیسی دستگیر و به یگان انتظامی منتقل شد.

فرمانده انتظامی نهاوند تصریح کرد: متهم در تحقیقات تکمیلی پلیس، در مجموع به ۱۲ فقره سرقت سیم‌برق از سطح شهرستان نهاوند اعتراف کرد که پرونده قضائی در این راستا تشکیل و سایر اقدامات قانونی در حال پیگیری است.

وی از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را بلافاصله از طریق شماره تماس ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.

کد مطلب 6834679

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها