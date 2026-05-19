به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محرم خوش‌روش از دستگیری یک سارق حرفه‌ای سیم‌برق و کشف ۱۲ فقره سرقت در شهرستان نهاوند خبر داد و اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت سیم‌برق در سطح شهرستان، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان احتمالی در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: در ادامه، تیم ویژه پلیس آگاهی شهرستان با همراهی مأموران انتظامی پاسگاه «دهفول» و با انجام اقدامات تخصصی و فنی، فردی به هویت معلوم و دارای سابقه کیفری را در ارتباط با این سرقت‌ها شناسایی کردند؛ این متهم پس از هماهنگی با مقام قضائی، در یک عملیات پلیسی دستگیر و به یگان انتظامی منتقل شد.

فرمانده انتظامی نهاوند تصریح کرد: متهم در تحقیقات تکمیلی پلیس، در مجموع به ۱۲ فقره سرقت سیم‌برق از سطح شهرستان نهاوند اعتراف کرد که پرونده قضائی در این راستا تشکیل و سایر اقدامات قانونی در حال پیگیری است.

وی از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را بلافاصله از طریق شماره تماس ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.