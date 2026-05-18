مجوز صندوق پژوهش و فناوری کیش صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با پیگیرهای محمد کبیری و همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، برای اولین بار مجوز تأسیس صندوق پژوهش و فناوری کیش با سرمایه اولیه ۲ هزار میلیارد ریال صادر شد.

با راه اندازی این صندوق، فرصت ارزشمندی برای ایجاد ناحیه ویژه نوآوری و رشد شرکت های دانش بنیان در جزیره کیش فراهم می شود .

این صندوق با مشارکت بخش خصوصی ، با هدف حمایت از نوآوری، توسعه فناوری و تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی ایجاد شده و تأسیس آن یک فرصت محنصربه فرد سرمایه گذاری برای کیش محسوب می شود ونقش تعیین کننده ای در شکل گیری، توسعه وموفقیت یک منطقه آزاد نسل هفتمی ایفا میکند.

گفتنی است راه اندازی این صندوق با حرکت به سمت ایحاد ناحیه ویژه نوآوری، یک گام بزرگ برای تبدیل اقتصاد سنتی کیش به اقتصاد دیجیتال است.