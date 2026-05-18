  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۲۱

مجوز صندوق پژوهش و فناوری کیش صادر شد

مجوز صندوق پژوهش و فناوری کیش صادر شد

کیش- با پیگیری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش مجوز صندوق پژوهش و فناوری کیش با سرمایه اولیه ۲ هزار میلیارد ریال برای اولین بار صادر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با پیگیرهای محمد کبیری و همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، برای اولین بار مجوز تأسیس صندوق پژوهش و فناوری کیش با سرمایه اولیه ۲ هزار میلیارد ریال صادر شد.

با راه اندازی این صندوق، فرصت ارزشمندی برای ایجاد ناحیه ویژه نوآوری و رشد شرکت های دانش بنیان در جزیره کیش فراهم می شود .

این صندوق با مشارکت بخش خصوصی ، با هدف حمایت از نوآوری، توسعه فناوری و تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی ایجاد شده و تأسیس آن یک فرصت محنصربه فرد سرمایه گذاری برای کیش محسوب می شود ونقش تعیین کننده ای در شکل گیری، توسعه وموفقیت یک منطقه آزاد نسل هفتمی ایفا میکند.

گفتنی است راه اندازی این صندوق با حرکت به سمت ایحاد ناحیه ویژه نوآوری، یک گام بزرگ برای تبدیل اقتصاد سنتی کیش به اقتصاد دیجیتال است.

کد مطلب 6834150

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها