مجید امیرحسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر افزود: مطالبه مردم یاسوج برای افتتاح موزه جدید، مطالبه‌ای جدی، بحق و قابل احترام است و مجموعه میراث فرهنگی استان نیز این موضوع را با جدیت دنبال می‌کند.

وی بیان کرد: پروژه موزه یاسوج در بخش‌های اصلی به‌ویژه در حوزه مخزن پیشرفت بسیار خوبی داشته و می‌توان گفت مخزن تقریباً تکمیل شده و از نظر فنی آماده بهره‌برداری است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: برای تکمیل برخی امور اجرایی و انجام مراحل نهایی، به‌دلیل شرایط موجود و محدودیت‌هایی که در برخی بخش‌ها وجود دارد، نیازمند زمان کوتاهی هستیم، اما اصل پروژه متوقف نشده و اقدامات لازم همچنان در حال پیگیری است.

وی تصریح کرد: با عادی شدن شرایط و رفع محدودیت‌های موجود، امکان بهره‌برداری از این پروژه فرهنگی در کوتاه‌ترین زمان فراهم می شود.

امیرحسینی با اشاره به ظرفیت تاریخی استان گفت: کهگیلویه و بویراحمد دارای ظرفیت بسیار ارزشمند و قابل توجهی از آثار و اشیای تاریخی است و قریب به هشت هزار و ۷۰۰ شی تاریخی در استان وجود دارد که این موزه می‌تواند محل مناسبی برای نگهداری، معرفی و نمایش بخشی از این میراث گران‌بها باشد.

وی افزود: انتقال و ساماندهی اشیای تاریخی نیز در چارچوب ضوابط فنی و حفاظتی انجام می‌شود تا ضمن حفظ شأن آثار، شرایط استاندارد نگهداری آنها نیز فراهم باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمد درباره هزینه‌های انجام‌شده در پروژه موزه یاسوج نیز اظهار کرد: رقم دقیق هزینه‌ها از طریق گزارش‌های رسمی مالی و فنی پروژه قابل ارائه است، اما مهم‌تر از ارقام، نگاه فرهنگی به این پروژه است، زیرا موزه یاسوج یک سرمایه‌گذاری فرهنگی برای نسل امروز و آینده استان محسوب می‌شود.

وی کرد: این پروژه صرفاً یک ساختمان نیست، بلکه بخشی از هویت فرهنگی و تاریخی یاسوج و استان به شمار می‌رود.

امیرحسینی تأکید کرد: وعده ما به مردم این است که به محض فراهم شدن شرایط لازم، پروژه با جدیت نهایی و برای بهره‌برداری آماده شده و مردم به‌زودی ثمره این انتظار طولانی را می بینند.