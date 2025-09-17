کشف‌ ۵۱ سکه ساسانی در یاسوج

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجتبی امیرحسینی از کشف ۵۱ سکه مربوط به دوره‌های الیمائی و ساسانی در یاسوج خبر داد و اظهار کرد: در پی گشت زنی نیروی انتظامی در یکی از مناطق اطراف یاسوج به یک خودرو سواری مشکوک می‌شوند که پس از بازرسی تعدادی اشیای تاریخی از این خودرو کشف و ضبط شده است.

وی تاکید کرد: علاوه بر تعداد سکه‌های تاریخی ۲ عدد دستبند دوره اسلامی، ۶ عدد انگشتر قدیمی، یک عدد دستگاه فلزیاب و تعدادی ادوات حفاری کشف و ضبط شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد با قدردانی از زحمات نیروی انتظامی کهگیلویه و بویراحمد در پاسداری از هویت تاریخی مردم، اظهار کرد: این محموله قاچاق اشیای تاریخی یکی از بزرگ‌ترین کشفیات این اداره‌کل در سه ماهه نخست امسال است.

وی اضافه کرد: در این خصوص یک خودرو سورای ۴۰۵ توقف و ۲ نفر متخلف بازداشت شدند.