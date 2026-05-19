نگاهی به وضعیت «اینترنت؛ حاکمیت ملی و آزادی فردی»

به گزارش خبرنگار مهر، پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی در جریان سلسله گفت‌وگوهای فرهنگ، هنر و جامعه نشستی با موضوع «اینترنت؛ حاکمیت ملی و آزادی فردی» مطالعه موردی اینترنت پرو را برگزار می کند.



در این نشست صمیمانه تعدادی از فعالان فرهنگی و اجتماعی از جمله مجید سلیمانی، سیدآرش وکیلیان، اسماعیل فراهانی، محمدحسین سیاح طاهری، محمدمهدی تجریشی، سیدعلی محسنیان‌، علی سعد، آرین طاهری، صادق نیکو و علی مؤمنی حضور خواهند داشت.



این نشست روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ ساعت ۱۵ به نشانی خیابان سمیه، حوزه هنری، پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی، طبقه دوم، سرای شهید آوینی برگزار خواهد شد.