صالحی امیری: ۷۲ درصد جمعیت ایران شهرنشین هستند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در دومین گردهمایی روز موزه و بوم گردی در وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی با اشاره به قدمت چند هزار ساله اقوام مختلف در ایران از کرد و بلوچ تا ترکمن و لر، گفت: این سرزمین که امروز میبینید متعلق به یک قوم و یک قبیله و یک طایفه نیست، متعلق به همه ایرانیان است.
وی افزود: شعار هر روستا یک بومگردی امسال معنا پیدا کرده و ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از ۲۹ میلیون سفری که امسال انجام شد، پیام روشنی دادند که جامعه ایران علاقمند است به زیست واقعی خود برگردد.
وی افزود: ما لرستان را داریم و پارسال در یونسکو، درههای لرستان ثبت شد و اولین زیستگاه بشر از ۶۰ تا ۳ هزار سال قبل. آن مدیر یونسکو که با چکش میکوبید به جهانیان میگفت: بدانید جهانیان، بدانید و بدانید که ایران برای اولین بار ۶۳ هزار سال تمدن خود را در یونسکو ثبت میکند.
وزیر میراث فرهنگی تأکید کرد: این سرزمین بینظیر که امروز میبینید متعلق به یک قوم و یک قبیله و یک طایفه نیست. متعلق به همه ایرانیان است. کردها، بلوچها، عربها، ترکمنها و همه ایرانیان در این سرزمین حیات و حضور دارند. شما بروید ترکمن صحرا، عاطفه، اخلاق و انسانیت را میبینید.
صالحی امیری با اشاره به زیست مسالمتآمیز اقوام در کنار هم گفت: انسانهای ما در این جغرافیا در کنار هم قرار گرفتند. ترکمنها و سیستانیها در کنار جامعه گرگان و گلستان زیست میکنند. چرا که ایرانیان در تاریخ خودشان تجربه کردند و این تنوع با ارزش است. شعار یونسکو و شعار امسال جهانی، همبستگی است. یعنی علیرغم تفاوت جنسی، باید در کنار هم قرار بگیریم. مشترک ما ایران است.
وی با بیان آمار تغییرات جمعیتی روستا و شهر تصریح کرد: ۷۲ درصد جمعیت ایران روستایی بودند و در سال ۹۵، ۷۲ درصد جمعیت ایران شهری شدند و این موج مهاجرت است. راه حفظ جمعیت در روستا، شعار «هر روستا یک بومگردی» و «هر روستا صنایع دستی» است. باید حمایت کنیم.
صالحی امیری با اشاره به آمار سفرها اظهار داشت: ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از ۲۹ میلیون و ۷۳ هزار نفر سفری که امسال انجام دادند، یک پیام روشنی آغاز کردند و جامعه ایران علاقمند است به زیست واقعی خود برگردد. زیست واقعی تعریف میشود اگر ما به روستاییها کمک کنیم، تسهیلات بگیریم، مجوز بگیریم، بومگردی ایجاد کنیم، کارگاه صنایع دستی ایجاد کنیم و زنان ما در کنار خانواده تولید صنایع دستی داشته باشند.
وی گفت: فرهنگ روستا، فرهنگ پاکی و صداقت و نجابت است. این به شهر تزریق میشود. تصویر شهر ما فراتر از عناصر اشتغال است. ما از فرهنگ ایران صحبت میکنیم. بومگردی میتواند در احیای فرهنگ ایران زمین نقش داشته باشد. یکی از برنامههای جدی ما امسال این است که جمعیت زیادی از مسافران را به سمت روستاها هدایت کنیم.
به گفته وی؛ وقتی خانواده در روستا زیست میکند، یعنی فرهنگ روستا، خوراک روستا و صنایع دستی روستا را تجربه میکند. محصول نهایی این تجربه فرهنگی باید به انسجام ملی منجر شود و این شعار دولت است.
نظر شما