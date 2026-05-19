۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۰۶

کشف انواع سیگار قاچاق و انبار قاچاق لوازم خانگی در بندرگز

بندرگز-معاون نظارت و بازرسی اداره کل صمت گلستان گفت: تعداد ۶۰۹ هزار نخ انواع سیگار قاچاق در بندرگز کشف و برای یک انبار قاچاق لوازم خانگی پرونده تخلف تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،جعفر کرامتی اظهار کرد: با هدف مبارزه با قاچاق کالا در بازرسی از خودروی حمل مرغ در شهرستان بندرگز تعداد۶۰۹ هزار نخ انواع سیگار قاچاق به ارزش تقریبی حدود ۲۶ میلیارد ریال کشف و ضبط و پرونده تخلف به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

وی افزود: همچنین در گشت مشترک بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان بندرگز با پلیس امنیت اقتصادی استان یک انبار لوازم خانگی که کالاهای موجود در انبار را در سامانه جامع انبارها ثبت نکرده بود ضمن تشکیل پرونده قاچاق این واحد به تعزیرات حکومتی معرفی شد.

