پرفشاری خون عامل خاموش سکته‌ های قلبی و مغزی

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون نوحی، به مناسبت روز جهانی فشارخون ، با هشدار نسبت به شیوع بالای پرفشاری خون در ایران و جهان، گفت: فشارخون بالا یکی از مهمترین عوامل خطر بیماریهای قلبی و عروقی است که در صورت بیتوجهی میتواند منجر به سکته مغزی، نارسایی کلیوی، بیماریهای قلبی و حتی نابینایی شود.
رئیس بیمارستان قلب شهید رجایی تهران اظهار داشت: زمانی که فشارخون فرد بالاتر از حد طبیعی و مورد انتظار باشد، فرد به پرفشاری خون مبتلا شده است. این بیماری به عنوان یک عامل خطر مستقل و پیشرو در بروز بیماریهای قلبی و عروقی شناخته میشود و پیامدهای مهم اقتصادی و بهداشتی در سراسر جهان به همراه دارد.
وی افزود: حدود سه چهارم افرادی که دچار بیماریهای قلبی هستند، به نوعی با فشارخون بالا درگیرند و همین مسئله اهمیت پیشگیری و درمان این بیماری را دوچندان میکند.
این متخصص قلب و عروق با اشاره به آمار جهانی پرفشاری خون گفت: بسته به کشورها، سنین و جوامع مختلف، بین ۱۵ تا ۲۵ درصد مردم جهان به فشارخون بالا مبتلا هستند و در مجموع بیش از یک میلیارد نفر در دنیا با این بیماری زندگی میکنند.
وی ادامه داد: افزایش فشارخون میتواند آسیبهای جدی به اعضای حیاتی بدن وارد کند و منجر به سکته مغزی، بیماریهای مزمن کلیوی، نارسایی قلبی و حتی دمانس شود. بر اساس آمارها، بیش از ۵۴ درصد سکتههای مغزی، ۵۰ درصد بیماریهای ایسکمیک قلب و حدود ۲۵ درصد بیماریهای قلبی و عروقی در جهان ناشی از فشارخون بالا است.
نوحی تصریح کرد: مطالعات نشان داده است درمان و کنترل پرفشاری خون میتواند تا ۵۰ درصد از سکتههای مغزی و حدود ۴۰ درصد از سکتههای قلبی پیشگیری کند.
وی درباره وضعیت فشارخون در ایران نیز گفت: نتایج دو مطالعه بزرگ در تهران و اصفهان که روی حدود ۱۵ هزار نفر انجام شده، نشان میدهد شیوع فشارخون بالا در کشور نیز قابل توجه است، به طوری که حدود ۲۰ درصد افراد ۲۵ تا ۶۰ سال و حدود ۱۲ درصد افراد زیر ۲۷ سال به فشارخون مبتلا هستند.
عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی تاکید کرد: وجود فشارخون بالا در سنین زیر ۲۷ سال موضوعی نگرانکننده است و نشان میدهد باید توجه بیشتری به سبک زندگی و پیشگیری در نسل جوان داشت.
وی با بیان اینکه آگاهی عمومی نسبت به فشارخون هنوز پایین است، افزود: بسیاری از افراد از بیماری خود اطلاع ندارند و حتی کسانی که از ابتلا آگاه هستند نیز درمان، کنترل و اصلاح شیوه زندگی را جدی نمیگیرند.
نوحی درباره عوامل موثر در بروز فشارخون گفت: برخی عوامل مانند افزایش سن، جنسیت، سابقه خانوادگی و زمینه ژنتیکی خارج از کنترل افراد است، اما عواملی همچون چاقی، مصرف سیگار، کمتحرکی، تغذیه ناسالم، مصرف زیاد نمک و اضافه وزن از مهمترین عوامل قابل کنترل محسوب میشوند.
وی افزود: بیماریهای کلیوی و برخی اختلالات هورمونی نیز میتوانند باعث افزایش فشارخون شوند. همچنین کموزنی هنگام تولد یا تغذیه ناکافی با شیر مادر در دو سال نخست زندگی میتواند احتمال ابتلا به فشارخون در بزرگسالی را افزایش دهد.
این متخصص قلب و عروق درباره تعریف فشار خون بالا گفت: در افراد بالغ، اگر فشارخون به ۱۴ روی ۹ یا بالاتر برسد، فرد مبتلا به پرفشاری خون محسوب میشود و هرچه این اعداد بالاتر باشد، شدت بیماری بیشتر خواهد بود.
استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران تاکید کرد: کاهش وزن، رعایت رژیم غذایی مناسب، کاهش مصرف نمک، فعالیت بدنی منظم و مصرف دارو تحت نظر پزشک از مهمترین راههای کنترل فشار خون است.
نوحی در پایان توصیه کرد: خانوادهها حتماً دستگاه فشارخون در منزل داشته باشند و به طور منظم فشارخون خود را کنترل کنند، زیرا در صورت درمان نشدن، فشارخون میتواند منجر به سکته قلبی و مغزی، نارسایی کلیه و حتی نابینایی شود.
نظر شما