کشف ۶ هزار نخ سیگار قاچاق خارجی در استان ایلام

فرشید زرگوش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:در راستای طرح جامع نظارتی و گشت مشترک تعزیرات حکومتی در بازار شهر ایلام هنگام بازرسی از مراکز عرضه کالاهای دخانی، یک واحد صنفی دخانی به دلیل نگهداری و عرضه ۶ هزار نخ سیگار خارجی، پلمب شد .

مدیر کل تعزیرات حکومتی ایلام افزود: پس از تنظیم صورتجلسه کشف کالای قاچاق توسط ضابطین پلیس امنیت و بازرسان صمت، معاون قضایی تعزیرات حکومتی ضمن صدور دستور ضبط محموله و پلمب، واحد صنفی متخلف در راستای اجرای حکم توسط پلیس نظارت بر اماکن عمومی پلمب شد.

زرگوش افزود: پرونده تخلف جهت رسیدگی و صدور مجازات به شعب تعزیرات حکومتی ارجاع شد.