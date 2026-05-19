به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قطبالدینی، صبح سهشنبه در آئین تجلیل از برترینهای روابط عمومی شهرستان بهاباد، این نهاد را نماد «تعهد به حقیقت» و «هنر گوش سپردن به صدای مردم» خواند.
وی تأکید کرد: روابط عمومیها نباید صرفاً بازتابدهنده عملکردها باشند، بلکه باید دیدهبانان تیزبین و مشاوران امین مدیران برای شناسایی دغدغههای واقعی شهروندان عمل کنند.
قطبالدینی شرط تحقق «جهاد تبیین» را داشتن روابط عمومیِ پویا، خلاق و مطالبهگر دانست و گفت: باید با ابزارهای نوین، صادقانه و بیپرده با مردم سخن گفت و نگذاشت غبار یأس و ابهام، خدمات صادقانه دولت را کدر کند.
معاون فرماندار بهاباد تصریح کرد: در عصر پیچیده ارتباطات، مجموعهای موفق است که بتواند با درک درست از زمانه، به «پل اعتماد» میان حاکمیت و مردم تبدیل شود.
در پایان این مراسم که با حضور فرماندار و بخشداران برگزار شد، از ۱۰ مدیر روابط عمومی برتر شهرستان بهاباد بر اساس شاخصهای عملکردی با اهدای لوح تقدیر و تندیس تجلیل به عمل آمد.
