به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری سمنان محمدجواد کولیوند در دیدار با معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور، پیگیر دو مطالبه مهم اقتصادی و زیرساختی استان شد؛ مطالباتی که می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در سمنان را شتاب دهد.

در این نشست، استاندار سمنان با ارائه گزارشی از اقدامات دولت در استان، آخرین وضعیت توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و حمایت از فعالان اقتصادی را تشریح کرد و گفت: با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و اهتمام مجموعه دولت در استان، طی یک سال اخیر بیش از هفت هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید در حوزه احداث نیروگاه‌های خورشیدی انجام شده و ظرفیت تولید انرژی خورشیدی استان به ۲۸۰ مگاوات افزایش یافته است.

محمد جواد کولیوند همچنین از انعقاد قراردادهای متعدد برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر به ظرفیت سه هزار و ۸۰۰ مگاوات خبر داد و افزود: این قراردادها به‌صورت ماهانه پایش و پالایش می‌شوند و تاکنون حدود پنج هزار هکتار از اراضی استان برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی اختصاص یافته است.

در ادامه این دیدار، استاندار سمنان دو مکاتبه اخیر خود با معاون اول رئیس‌جمهور را مورد پیگیری قرار داد؛ نخست، درخواست مستثنی شدن فعالان اقتصادی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار از پرداخت مالیات و دوم، تمدید آیین‌نامه اجرایی رفع موانع احداث نیروگاه‌های خورشیدی.

محمد پاداش نیز با قدردانی از اقدامات و روند رو به رشد توسعه‌ای استان سمنان، در تماس فوری با مسئولان ذی‌ربط، موضوع تمدید آیین‌نامه اجرایی رفع موانع احداث نیروگاه‌های خورشیدی را پیگیری کرد و قول مساعد داد که این موضوع در سریع‌ترین زمان ممکن در هیأت وزیران تعیین تکلیف و برای اجرا به استان‌ها ابلاغ شود.

معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور همچنین دستور داد موضوع معافیت مالیاتی فعالان اقتصادی منطقه ویژه اقتصادی گرمسار با قید فوریت بررسی و گزارش نهایی آن برای تصمیم‌گیری به معاون اول رئیس‌جمهور ارائه شود.