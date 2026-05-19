به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد آقامیری، رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به بررسی یک فوریت لایحه اصلاح مصوبه نظام یکپارچه بلیت الکترونیک حمل و نقل عمومی شهر تهران در چهارصد و دهمین جلسه شورا، اظهار کرد: این لایحه با حداکثر آرای موافق به تصویب رسید.

مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران نیز با پرداختن به این لایحه گفت: تصویب یک فوریت این لایحه با ۱۳ رأی موافق از ۲۰ رأی انجام شد.

پیرهادی در توضیح بیشتر افزود: قرار بر این شد که پس از بررسی و اصلاحات در کمیسیون‌های شورا شامل خدمات شهری، برنامه و بودجه، فرهنگی و اجتماعی، عمران و حمل و نقل، نظارت و حقوقی و شهرسازی و معماری، بررسی نهایی در صحن شورا انجام شود.