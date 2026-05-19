۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۳۸

تصویب یک فوریت اصلاح نظام بلیت الکترونیک حمل‌ونقل عمومی تهران

یک فوریت لایحه اصلاح مصوبه نظام یکپارچه بلیت الکترونیک حمل‌ونقل عمومی شهر تهران در شورای شهر با اکثریت آرا تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد آقامیری، رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به بررسی یک فوریت لایحه اصلاح مصوبه نظام یکپارچه بلیت الکترونیک حمل و نقل عمومی شهر تهران در چهارصد و دهمین جلسه شورا، اظهار کرد: این لایحه با حداکثر آرای موافق به تصویب رسید.

مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران نیز با پرداختن به این لایحه گفت: تصویب یک فوریت این لایحه با ۱۳ رأی موافق از ۲۰ رأی انجام شد.

پیرهادی در توضیح بیشتر افزود: قرار بر این شد که پس از بررسی و اصلاحات در کمیسیون‌های شورا شامل خدمات شهری، برنامه و بودجه، فرهنگی و اجتماعی، عمران و حمل و نقل، نظارت و حقوقی و شهرسازی و معماری، بررسی نهایی در صحن شورا انجام شود.

