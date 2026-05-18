پرویز سروری، نایبرئیس شورای شهر تهران، در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: رایگان شدن مترو و BRT در شرایط پساجنگی فعلاً موقتی است و سهشنبه درباره تمدید آن تصمیمگیری میشود.
وی با اشاره به اینکه موضوع رایگان شدن حملونقل عمومی در روزهای اخیر به دلیل شرایط ویژه جنگی اجرایی شده است، اظهار کرد: این تصمیم موقت بوده و برای مدیریت شرایط خاص اتخاذ شده است، اما شهرداری پیشنهاد تمدید آن را ارائه کرده که بهزودی بررسی خواهد شد.
سروری افزود: در کنار این موضوع، شورای شهر تهران طرح جامعتری برای ساماندهی حملونقل عمومی آماده کرده که دیروز نهایی و به هیئترئیسه ارسال شده است. این طرح فردا با قید فوریت در صحن شورا مطرح میشود و پس از تصویب فوریت، برای بررسی جزئیات به کمیسیونهای تخصصی خواهد رفت.
نایبرئیس شورای شهر تهران ادامه داد: هدف اصلی این طرح، افزایش استفاده شهروندان از مترو و اتوبوس، کاهش استفاده از خودروهای شخصی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای سلامت عمومی است. تلاش شده از ظرفیتهای موجود برای فراهم کردن شرایط بهتر استفاده مردم از حملونقل عمومی بهره گرفته شود.
وی درباره جزئیات طرح گفت: این برنامه تنها محدود به رایگان شدن برای گروههای خاص نیست، بلکه جدولی طراحی شده که اقشار مختلف را شامل میشود. بر اساس این جدول، افرادی که عوارض شهری خود را پرداخت میکنند، به همراه خانوادههایشان از مزایای ویژه برخوردار خواهند شد.
سروری تصریح کرد: برای سه دهک نخست جامعه حمایت بیشتری در نظر گرفته شده، دهکهای سوم تا هفتم از تخفیفهای مشخص بهرهمند میشوند و برای دهکهای هشتم تا دهم نیز تسهیلات محدودتری پیشبینی شده است. همچنین برای برخی اقشار مانند معلمان، خبرنگاران و گروههای خاص نیز امتیازات ویژهای لحاظ شده است.
وی خاطرنشان کرد: این طرح به گونهای تنظیم شده که تقریباً امکان استفاده گسترده و در برخی موارد رایگان را برای اکثر شهروندان فراهم کند، اما جزئیات کامل آن فردا در شورا تشریح خواهد شد.
سروری درباره احتمال تصویب این طرح نیز گفت: تاکنون حدود ۱۰ نفر از اعضای شورا حمایت خود را اعلام کردهاند و به نظر میرسد با جذب چند رأی دیگر، امکان تصویب آن وجود داشته باشد، هرچند استدلال موافقان و مخالفان در صحن شورا میتواند بر نتیجه نهایی اثرگذار باشد.
نظر شما