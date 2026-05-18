به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران، در نشست خبری امروز خود با اشاره به اینکه رایگان بودن مترو و اتوبوس تا روز یکشنبه (دیروز) تمدید شده بود، گفت: این طرح تا روز سهشنبه که جلسه تعیین تکلیف برگزار شود، همچنان ادامه خواهد داشت.
به گفته وی، سرانجام تداوم یا لغو این طرح پس از جلسه سهشنبه اطلاعرسانی خواهد شد.
دریافت هزینه در برخی خطوط BRT؛ ابهام در هماهنگی
با وجود اعلام رسمی سخنگوی شهرداری، برخی مسافران خطوط اتوبوس تندرو (BRT) و خبرنگار مهر از صبح امروز (دوشنبه) گزارش دادهاند که در ایستگاهها و اتوبوسها ملزم به پرداخت هزینه یا استفاده از کارت بلیت شدهاند.
این وضعیت در حالی رخ داده که به گفته محمدخانی، طرح رایگان باید تا پایان روز سهشنبه اجرا میشد. هنوز مشخص نیست که آیا این اقدام در برخی خطوط به دلیل عدم ابلاغ به موقع یا اشتباه اجرایی بوده است.
نیاز به شفافسازی از سوی شرکت واحد
شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و زیرمجموعههای آن تا این لحظه توضیح رسمی درباره علت دریافت هزینه در برخی خطوط BRT ارائه ندادهاند. به نظر میرسد فاصله بین اعلام سراسری سخنگوی شهرداری و اجرای عملیاتی در ناوگان، نیازمند هماهنگی بیشتر و اطلاعرسانی شفافتر به شهروندان است.
