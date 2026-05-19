به گزارش خبرگزاری مهر، «مظفر عبدالمجید»، رئیس اتحادیه روزنامهنگاران عراق به همراه ۴۰ نفر از اعضا و نمایندگان این اتحادیه، با «محمد کاظم آل صادق» سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق در محل نمایندگی ایران در بغداد دیدار و گفتوگو کردند.
در این دیدار موضوعات مختلفی مورد بحث و تبادلنظر قرار گرفت.
حاضران در این نشست ضمن اشاره به جایگاه اتحادیه روزنامهنگاران عراق، بر ضرورت حمایت قانونی و نهادی از این اتحادیه تأکید کردند.
آنان بهطور مشخص خواستار پیگیری و تصویب قانون اتحادیه روزنامهنگاران عراق در پارلمان شدند و این موضوع را برای تقویت جایگاه صنفی، حقوقی و حرفهای روزنامهنگاران عراقی مهم دانستند.
موضوعات دیگری همچون نیاز به برگزاری دورههای آموزشی تخصصی در حوزه رسانه با توجه به تحولات سریع فضای رسانهای و ایجاد فرصت تحصیل در رشتههای مرتبط با رسانه در جمهوری اسلامی ایران برای روزنامهنگاران و دانشجویان عراقی از دیگر محورهای مهم مطرح شده توسط طرف عراقی در این دیدار بود.
در این دیدار محمد کاظم آل صادق ضمن استقبال از طرح دیدگاههای روزنامهنگاران عراقی، بر اهمیت نقش رسانه در شرایط کنونی منطقه تأکید کرد.
وی با اشاره به تحولات اخیر، از جمله جنگ تحمیلی اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان، مذاکرات با آمریکا و فشارهای سیاسی و رسانهای علیه جمهوری اسلامی ایران، تأکید کرد که ملت ایران در برابر این فشارها ایستادگی کرده و با مقاومت جانانه خود نشان داده است که قدرت ایران تنها در عرصه نظامی خلاصه نمیشود، بلکه ریشه در ایمان، انسجام ملی، استقلالخواهی، توان علمی، ظرفیتهای مردمی و تجربه تاریخی ملت ایران دارد.
سفیر کشورمان در ادامه تأکید کرد که رسانهها در چنین شرایطی وظیفه دارند واقعیتها را بهدرستی منعکس کنند و انتقاد سازنده کنند و اجازه ندهند روایتهای تحریفشده، تصویر ملتها و دولتهای مستقل منطقه را مخدوش کند.
وی همچنین در این دیدار بر اهمیت مقابله با جنگ روانی و رسانهای، ضرورت حفظ استقلال رسانهای، توجه به اخلاق حرفهای، پرهیز از دامن زدن به اختلافات داخلی و منطقهای و استفاده از ظرفیت رسانه برای تقویت همبستگی میان ملتهای منطقه را مورد تاکید قرار داد.
