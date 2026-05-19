شیشه فروش:۱.۵ میلیون هکتار کانون گرد و خاک بحرانی در اصفهان شناسایی شد

منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری جلسه کارگروه پیشگیری و کنترل کانون‌های گرد و غبار اظهار کرد: با نفوذ گرد و خاک از مناطق غربی کشور و نیز کشور عراق، پدیده کاهش میدان دید و افت کیفیت هوا از امروز آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود این شرایط تا پایان هفته به‌ویژه در مناطق شرق و شمال استان اصفهان تداوم داشته باشد.

وی افزود: در همین راستا، دستورالعمل‌های مرتبط با حفاظت از سلامت شهروندان و کاهش اثرات گرد و غبار به دستگاه‌ها و بخش‌های اجرایی ذی‌ربط ابلاغ شده و آمادگی لازم برای مدیریت شرایط در مناطق تحت تأثیر وجود دارد.

تشکیل کارگروه‌های شهرستانی برای مقابله با گرد و خاک

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان با تأکید بر لزوم اقدام هماهنگ دستگاه‌ها تصریح کرد: مقرر شده است با محوریت ادارات کل محیط زیست و منابع طبیعی و با هماهنگی فرمانداری‌ها، در شهرستان‌های تحت تأثیر گرد و غبار، جلسات کارگروه و کمیته‌های تخصصی تشکیل شود تا اقدامات لازم متناسب با شرایط هر منطقه، مطابق ضوابط و شرح وظایف ابلاغی، اجرایی شود.

شیشه‌فروش ادامه داد: این اقدامات شامل اجرای طرح‌های بیابان‌زدایی، تثبیت کانون‌های بحرانی فرسایش بادی، پیشگیری از گسترش گرد و خاک و تفویض اختیارات لازم به کمیته‌ها و شهرستان‌ها برای تسریع در تصمیم‌گیری و اجرا است.

اجرای ۵۲۰ هکتار نهال‌کاری در شرق و شمال استان

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سال ۱۴۰۴ گفت: در راستای اجرای طرح‌های بیابان‌زدایی و کنترل کانون‌های بحرانی فرسایش بادی و گرد و غبار، با استفاده از اعتبارات ملی و استانی و با مشارکت بخش‌های خصوصی و صنعتی، عملیات نهال‌کاری در سطح ۵۲۰ هکتار از عرصه‌های اولویت‌دار شرق و شمال استان انجام شد.

به گفته مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان، این مناطق شامل شرق اصفهان، اردستان، هرند، ورزنه، کاشان، آران و بیدگل، نائین و برخی دیگر از شهرستان‌های در معرض مخاطره بوده است.

برنامه‌های بیابان‌زدایی در سال جاری

شیشه‌فروش افزود: برای سال جاری نیز اجرای عملیات نهال‌کاری و تثبیت کانون‌های بیابانی در سطح ۴۰۰ هکتار پیش‌بینی شده و در کنار آن، طرح‌هایی نظیر مدیریت چرا، قرق مراتع، مدیریت هرزآب‌ها، احداث بادشکن‌ها، تکمیل مطالعات ایجاد جنگل‌های دست‌کاشت و تدوین طرح‌های مطالعاتی کنترل کانون‌های بحرانی جدید در دستور کار قرار دارد.

شناسایی بیش از ۱.۵ میلیون هکتار کانون بحرانی

وی با بیان اینکه استان اصفهان از نظر وسعت کانون‌های فرسایش بادی جزو استان‌های در معرض خطر است، گفت: تاکنون یک میلیون و ۵۰۵ هزار هکتار کانون بحرانی فرسایش بادی در ۱۴ شهرستان استان شناسایی و مطالعه شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان ادامه داد: از این میزان، تاکنون در حدود ۳۱۰ هزار هکتار عملیات نهال‌کاری و بیابان‌زدایی، ۳۰ هزار هکتار مالچ‌پاشی و ایجاد حدود ۳۰۰ کیلومتر بادشکن‌های زنده و غیرزنده اجرا شده که این اقدامات در شهرستان‌هایی همچون کاشان، آران و بیدگل، نائین، اردستان، خور و بیابانک، بادرود، برخوار، ورزنه، کوهپایه، هرند و شرق اصفهان انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۵۰ هزار هکتار از کانون‌های شناسایی‌شده در اولویت اجرای طرح‌های نهال‌کاری و تثبیت قرار دارد.

تأثیر کانون‌های گرد و خاک فرااستانی

شیشه‌فروش با اشاره به منشأ فرااستانی بخشی از گرد و غبار ورودی به اصفهان گفت: استان اصفهان علاوه بر کانون‌های داخلی، تحت تأثیر کانون‌های گرد و خاک مناطق کویری هم‌مرز از جمله استان‌های قم، سمنان، یزد و مرکزی نیز قرار دارد که این موضوع ضرورت هماهنگی ملی را دوچندان می‌کند.

مطالبه تأمین اعتبار و احیای زاینده‌رود

وی تأکید کرد: لازم است سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور برای تداوم اجرای طرح‌های بیابان‌زدایی و کنترل گرد و غبار، نسبت به تأمین اعتبارات مورد نیاز استان در کانون‌های اولویت‌دار شهرستان‌های کاشان، آران و بیدگل، نائین، شرق اصفهان، ورزنه و هرند اقدام کند.

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان در پایان افزود: همچنین انتظار می‌رود وزارت نیرو در جهت تسریع اجرای طرح احیای زاینده‌رود و تالاب گاوخونی، تکمیل طرح‌های در دست اجرا در حوضه زاینده‌رود و سایر دشت‌های استان از جمله کاشان و آران و بیدگل، و تأمین حقابه‌های قانونی کشاورزان، حقابه‌های زیست‌محیطی و فضای سبز اقدامات مؤثرتری انجام دهد.