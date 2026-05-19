به گزارش خبرنگار مهر، گروه H جام جهانی ۲۰۲۶ ترکیبی جذاب از تیم‌هایی با پیشینه‌ها و سبک‌های متفاوت را در خود جای داده است؛ از اسپانیای مدعی و اروگوئه پرافتخار گرفته تا عربستان سعودی و کیپ‌ورد که هر کدام با انگیزه‌ها و اهداف خاص خود پا به این رقابت‌ها می‌گذارند.

اسپانیا و خشم شرخ

لاروخا مدعی بازگشت به قله

اسپانیا به عنوان قهرمان اروپا با اقتدار از مرحله انتخابی یوفا صعود کرد. لاروخا در گروه E پنج پیروزی و یک تساوی کسب کرد، ۲۱ گل به ثمر رساند و تنها دو گل دریافت کرد؛ آماری که با توجه به مصدومیت بازیکنان مهمی چون رودری، پدری، لامین یامال و نیکو ویلیامز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

اسپانیا پس از سال‌ها ناکامی در جام جهانی، سرانجام در سال ۲۰۱۰ با نسل طلایی خود و گل تاریخی آندرس اینیستا برابر هلند به قهرمانی جهان رسید. با این حال، آن‌ها در سه دوره اخیر عملکرد ناامیدکننده‌ای داشته‌اند؛ حذف در مرحله گروهی ۲۰۱۴ و شکست در ضربات پنالتی برابر روسیه و مراکش در جام‌های جهانی ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲.

هدایت اسپانیا بر عهده لوئیس دلافوئنته است؛ مربی‌ای که از زمان انتصابش در سال ۲۰۲۲، قهرمانی لیگ ملت‌های اروپا و یورو ۲۰۲۴ را برای این تیم به ارمغان آورده است. اسپانیا همچنان فوتبال مبتنی بر مالکیت توپ را دنبال می‌کند اما با سرعت بیشتر در انتقال به حمله و استفاده از وینگرهای سرعتی، چهره‌ای هجومی‌تر پیدا کرده است.

یک جوان ستاره جام!؟

لامین یامال، ستاره ۱۸ ساله بارسلونا، مهم‌ترین مهره این تیم به شمار می‌رود؛ بازیکنی که با تکنیک، سرعت و توانایی گلزنی خود به یکی از ستاره‌های جدید فوتبال جهان تبدیل شده است.

کیپ‌ورد و نخستین حضور تاریخی

کیپ‌ورد برای نخستین بار در تاریخ خود به جام جهانی صعود کرده است. پیروزی غیرمنتظره برابر کامرون نقش تعیین‌کننده‌ای در این موفقیت داشت و باعث شد این تیم بالاتر از رقبای مدعی در صدر گروه قرار گیرد.

کوچک و نوپا

این کشور کوچک آفریقایی که تنها از سال ۱۹۸۲ عضو فیفا شده، تاکنون هرگز تا این اندازه به جام جهانی نزدیک نشده بود و صعود تاریخی آن با جشن‌های گسترده در سراسر کشور همراه شد.

مربی بومی همه‌کاره است

پدرو لیتائو بریتو مشهور به «بوبیستا» هدایت این تیم را بر عهده دارد؛ مربی‌ای بومی که محبوبیت زیادی میان بازیکنان دارد و موفق شده کیپ‌ورد را به یکی از داستان‌های ویژه این دوره تبدیل کند.

کیپ‌ورد با سیستم فنی جذابی که یک مهاجم را در نوگ پیکان خود و سه هافبک نفوذی را پشت سر گلزن می بیند به دفاع حریفان حمله می کند. این تیم روی انتقال سریع و استفاده از سرعت مهاجمانش حساب ویژه‌ای باز کرده است. دایلون لیورمنتو، مهاجم سرعتی این تیم، یکی از مهره‌های کلیدی آن‌ها محسوب می‌شود.

عربستان در مسیر آزمون بزرگ

عربستان سعودی پس از عبور دشوار از مرحله انتخابی آسیا جواز حضور در جام جهانی را به دست آورد. این تیم پس از قرار گرفتن پشت سر ژاپن و استرالیا، در مرحله بعدی انتخابی با تفاضل گل بالاتر از عراق قرار گرفت.

عربستان اکنون هفتمین حضور خود در ۹ دوره اخیر جام جهانی را تجربه می‌کند. مهم‌ترین خاطره آن‌ها در سال‌های اخیر، پیروزی تاریخی مقابل آرژانتین در جام جهانی ۲۰۲۲ است؛ مسابقه‌ای که یکی از بزرگ‌ترین شگفتی‌های آن تورنمنت رقم خورد.

هدایت سعودی‌ها بار دیگر به هروه رنار فرانسوی سپرده شد اما سرمربی یونانی جای رنار را گرفت تا بتواند رویای این تیم را برای موفقیت در جامی با ۴۸ تیم، رقم بزند.

کایپتان همچنان مهم ترین است

عربستان معمولاً با سیستم هجومی در دوران رنار بازی می‌کرد اما تمرکز اصلی آن بر سازمان دفاعی و استفاده از ضدحملات از جناحین است. سالم الدوساری، کاپیتان و ستاره باتجربه الهلال، همچنان مهم‌ترین چهره این تیم محسوب می‌شود.

جام جهانی ۲۰۲۶ برای عربستان اهمیتی فراتر از یک تورنمنت عادی دارد، چرا که این کشور خود را برای میزبانی جام جهانی ۲۰۳۴ آماده می‌کند و عملکرد تیم ملی بخشی از پروژه بزرگ توسعه فوتبال این کشور به شمار می‌رود.

تیم پرانرژی بیلسا این بار پاراگوئه است

اروگوئه پس از پیروزی‌های مهم مقابل آرژانتین و برزیل، مسیر صعود خود را هموار کرد و در نهایت با عملکردی باثبات سهمیه جام جهانی را به دست آورد.

این کشور دو بار قهرمان جهان شده و همچنان کوچک‌ترین کشوری است که موفق به فتح جام جهانی شده است. اروگوئه قهرمان نخستین دوره جام جهانی در سال ۱۹۳۰ بود و در سال ۱۹۵۰ نیز با شکست برزیل در ماراکانا دومین جام خود را بالای سر برد.

سرمربی متفاوت همچنان به وجد می آورد

اکنون مارسلو بیلسا، مربی نامدار آرژانتینی، هدایت این تیم را بر عهده دارد. فوتبال پرفشار، پرتحرک و مبتنی بر دوندگی بالای بازیکنان، مهم‌ترین ویژگی تیم‌های بیلساست و اروگوئه نیز با همین سبک بازی می‌کند.

فدریکو والورده، ستاره رئال مادرید، مهره کلیدی اروگوئه به شمار می‌رود؛ هافبکی کامل که هم در فاز دفاعی و هم هجومی نقشی تعیین‌کننده دارد و نماد فوتبال پرانرژی تیم بیلساست.

گروه H حالا به یکی از جذاب‌ترین گروه‌های جام جهانی تبدیل شده است. جایی که اسپانیا و اروگوئه به دنبال تثبیت جایگاه خود به عنوان مدعیان قهرمانی هستند و عربستان و کیپ‌ورد نیز امیدوارند شگفتی‌ساز شوند.

برنامه بازی های گروه H در جام جهانی ۲۰۲۶:

* اسپانیا کیپ‌ورد؛ دوشنبه ۲۵ خردادماه؛ ساعت ۱۹:۳۰

* عربستان سعودی - اوروگوئه؛ سه شنبه ۲۶ خردادماه؛ ساعت ۰۱:۳۰ بامداد

* اسپانیا - عربستان سعودی - یکشنبه، ۳۱ خردادماه؛ ساعت ۱۹:۳۰

* اروگوئه - کیپ ورد دوشنبه اول تیرماه؛ ساعت ۰۱:۳۰

* کیپ‌ورد - عربستان سعودی؛ شنبه ۶ تیر ساعت ۰۳:۳۰ بامداد

* اوروگوئه - اسپانیا ؛ شنبه ۶ تیر ساعت ۰۳:۳۰ بامداد