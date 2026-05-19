۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۳۳

شهیدی: خدمت به خانواده شهدا افتخار ماندگار و مسئولیتی الهی است

سنندج- مدیرکل بنیاد شهید کردستان با تأکید بر لزوم همکاری دستگاه‌ها در خدمت‌رسانی به ایثارگران گفت: خدمت به خانواده‌های شهدا رسالتی الهی است که باید با هم‌افزایی نهادها دنبال شود.

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو شهیدی ظهر سه شنبه، در دیدار با امام جمعه سنندج، با اشاره به جایگاه والای خانواده‌های معظم شهدا اظهار کرد: توفیق خدمت به این قشر شریف، نعمتی بزرگ است و امیدواریم با همراهی علما، مسئولان و دستگاه‌های اجرایی بتوانیم مسیر خدمت‌رسانی را با کیفیت و سرعت بیشتری ادامه دهیم.

وی افزود: ما در بنیاد شهید بر این باوریم که خدمت به خانواده‌های شهدا تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه یک مسئولیت الهی و اخلاقی است که باید با تمام توان برای انجام آن تلاش کرد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان با بیان اینکه شهدا مسیر عزت، استقلال و امنیت کشور را ترسیم کرده‌اند، گفت: هر اندازه در مسیر خدمت به خانواده‌های آنان تلاش کنیم، باز هم حق این عزیزان ادا نخواهد شد و باید همواره در جهت رفع مشکلات و دغدغه‌های آنان گام برداریم.

شهیدی با اشاره به لزوم تعامل میان دستگاه‌های مختلف در استان تصریح کرد: بنیاد شهید به تنهایی قادر به پاسخگویی کامل به همه نیازهای خانواده‌های شهدا نیست و همکاری سایر نهادها می‌تواند نقش مهمی در بهبود خدمات ایفا کند.

وی ادامه داد: هدف ما این است که در پایان مسئولیت، با کارنامه‌ای روشن و رضایت خانواده‌های شهدا استان را ترک کنیم و این مهم تنها با همدلی و همراهی همه بخش‌ها امکان‌پذیر است.

