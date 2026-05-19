شهیدی: خدمت به خانواده شهدا افتخار ماندگار و مسئولیتی الهی است

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو شهیدی ظهر سه شنبه، در دیدار با امام جمعه سنندج، با اشاره به جایگاه والای خانوادههای معظم شهدا اظهار کرد: توفیق خدمت به این قشر شریف، نعمتی بزرگ است و امیدواریم با همراهی علما، مسئولان و دستگاههای اجرایی بتوانیم مسیر خدمترسانی را با کیفیت و سرعت بیشتری ادامه دهیم.
وی افزود: ما در بنیاد شهید بر این باوریم که خدمت به خانوادههای شهدا تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه یک مسئولیت الهی و اخلاقی است که باید با تمام توان برای انجام آن تلاش کرد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان با بیان اینکه شهدا مسیر عزت، استقلال و امنیت کشور را ترسیم کردهاند، گفت: هر اندازه در مسیر خدمت به خانوادههای آنان تلاش کنیم، باز هم حق این عزیزان ادا نخواهد شد و باید همواره در جهت رفع مشکلات و دغدغههای آنان گام برداریم.
شهیدی با اشاره به لزوم تعامل میان دستگاههای مختلف در استان تصریح کرد: بنیاد شهید به تنهایی قادر به پاسخگویی کامل به همه نیازهای خانوادههای شهدا نیست و همکاری سایر نهادها میتواند نقش مهمی در بهبود خدمات ایفا کند.
وی ادامه داد: هدف ما این است که در پایان مسئولیت، با کارنامهای روشن و رضایت خانوادههای شهدا استان را ترک کنیم و این مهم تنها با همدلی و همراهی همه بخشها امکانپذیر است.
