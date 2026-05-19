پزشکیان: شهدای صنعت پتروشیمی ثابت کردند جهاد تنها در میدان نظامی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر ، مسعود پزشکیان در پیامی به آیین گرامیداشت شهدای صنعت پتروشیمی، با تاکید بر اینکه امروز یاد و نام انسان‌های بزرگی را پاس می‌داریم که در روزهای دشوار و سرنوشت‌ساز جنگ تحمیلی رمضان، در خط مقدم جهاد اقتصادی، مسئولانه از استقلال و اقتدار ایران اسلامی دفاع کردند و نامشان در شمار شهیدان راه خدمت و پیشرفت ایران ماندگار شد، تصریح کرد: هنگامی که دشمن آمریکایی و صهیونیستی و حامیانشان در منطقه، پس از ناکامی در تحقق اهداف شوم خود، زیرساخت‌های اقتصادی و شریان‌های حیاتی کشور را هدف قرار دادند، این فرزندان غیور ایران ازجمله شما تلاشگران عزیز صنعت نفت و پتروشیمی بودید که با شجاعت و ازخودگذشتگی، اجازه ندادید حرکت تولید و چرخه اقتصاد ملی متوقف شود.

رئیس جمهور بیان اینکه شهدای والا مقام این صنعت ثابت کردند جهاد تنها در میدان نبرد معنا نمی‌یابد، بلکه ایستادگی در سنگر تولید و فداکاری برای حفظ استقلال اقتصادی کشور در میانه جنگ نیز جلوه‌ای روشن از جهاد مقدس است، تصریح کرد: بی‌تردید، اقتدار امروز ایران اسلامی ریشه در فرهنگ ایثار، خودباوری و روحیه مقاومت مردمی دارد که در سخت‌ترین شرایط، چرخ تولید را متوقف نکردند و امروز نیز عبور موفق کشور از شرایط موجود، متکی بر همین روحیه است.

متن پیام رئیس جمهور که توسط سید محمدمهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور در این آیین قرائت شد، به شرح زیر است:

بسم ‌الله الرحمن الرحیم

خانواده ‌های معزز شهدا و جامعه بزرگ صنعت پتروشیمی

در مقاطع حساس تاریخی، عزت، استقلال و امنیت ایران اسلامی، مرهون مجاهدانی بوده که آسایش و جان خویش را فدای سربلندی این سرزمین کرده‌اند؛ انسان‌های متعهد، مسئولیت‌پذیر و فداکاری که پرچم سرافرازی ایران را برافراشته و راه پیشرفت و اقتدار کشور را برای نسل‌های امروز و آینده هموار ساخته‌اند.

امروز در آیین گرامی‌داشت شهدای صنعت پتروشیمی، یاد و نام انسان‌های بزرگی را پاس می‌داریم که در روزهای دشوار و سرنوشت‌ساز جنگ تحمیلی رمضان، در خط مقدم جهاد اقتصادی، مسئولانه از استقلال و اقتدار ایران اسلامی دفاع کردند و نامشان در شمار شهیدان راه خدمت و پیشرفت ایران ماندگار شد.

هنگامی که دشمن آمریکایی و صهیونیستی و حامیانشان در منطقه، پس از ناکامی در تحقق اهداف شوم خود، زیرساخت‌های اقتصادی و شریان‌های حیاتی کشور را هدف قرار دادند، این فرزندان غیور ایران ازجمله شما تلاشگران عزیز صنعت نفت و پتروشیمی بودید که با شجاعت و ازخودگذشتگی، اجازه ندادید حرکت تولید و چرخه اقتصاد ملی متوقف شود.

شهدای والامقام این صنعت ثابت کردند جهاد، تنها در میدان نبرد نظامی معنا نمی‌یابد، بلکه ایستادگی در سنگر تولید و فداکاری برای حفظ استقلال اقتصادی کشور در میانه جنگ نیز جلوه‌ای روشن از همان جهاد مقدس است.

بی‌تردید، اقتدار امروز ایران اسلامی ریشه در فرهنگ ایثار، خودباوری و روحیه مقاومت مردمی دارد که در سخت‌ترین شرایط، چرخ تولید را متوقف نکردند. امروز نیز عبور موفق کشور از شرایط موجود، متکی بر همین روحیه خودباوری، انسجام ملی و اعتماد به توان شما متخصصان و کارگران متعهد ایرانی است که خطر را به جان خریدید، اما چراغ تولید و امید در این سرزمین را روشن نگه داشتید.

تکریم خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران این عرصه، تجدید عهد با ارزش‌هایی است که عزت، امنیت و پیشرفت ایران بر پایه آن‌ها استوار مانده است. همه شما با تلاش و ایثار خود حقی بزرگ بر گردن همه ما دارید و صبوری‌تان در حافظه تاریخی این سرزمین باقی خواهد ماند.

با پاسداشت مقام شامخ شهدای گرانقدر، از برگزارکنندگان این همایش ارزشمند سپاسگزارم و باور دارم خون پاک این شهیدان، مسیر پیشرفت، استقلال و سربلندی کشور را روشن‌تر خواهد ساخت و با تکیه بر همین سرمایه عظیم انسانی و معنوی، مسیر توسعه، بازسازی و پیشرفت صنعتی و اقتصادی کشور با قوت و قدرت ادامه خواهد یافت.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران