شهیدان صنعت پتروشیمی متعهدانه در کنار صنعت و مردم ایستادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، حسن عباس‌زاده سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت، در آیین گرامیداشت شهدای صنعت پتروشیمی در جنگ تحمیلی سوم و تقدیر از خانواده‌های معززشان با درود به روح بلند رهبر شهید و شهدای انقلاب اسلامی، بیان کرد: شهدای عزیز صنعت پتروشیمی مظلومانه و عزتمندانه در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی و خدمت به کشور جان خود را تقدیم کردند و خون پاک آنان، روحی تازه در مسیر تداوم انقلاب اسلامی دمید.

وی با گرامیداشت یاد همکاران شهید صنعت پتروشیمی افزود: این عزیزان تا آخرین لحظات عمر خود، استوار و متعهد در کنار صنعت و مردم ایستادند و ما امروز قدردان مجاهدت‌ها و ایثار آنان هستیم. خانواده‌های معظم شهدا نیز با صبوری و بزرگواری، سرمایه‌های معنوی کشور به شمار می‌روند.

قدردان خون شهیدان باشیم

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهوری بر تکریم خانواده شهدا تصریح کرد: همه وظیفه داریم قدردان خون شهیدان باشیم و خدمت به خانواده‌های معظم شهدا را مسئولیتی بزرگ برای خود بدانیم.

عباس‌زاده ادامه داد: حضور کارکنان صنعت پتروشیمی با لباس کارشان در این آیین، نشانه وفاداری و احترام به همکاران شهیدشان است؛ همکارانی که جان خود را در مسیر عزت و اقتدار ایران اسلامی فدا کردند.

وی تأکید کرد: امروز وظیفه ما در صنعت پتروشیمی سنگین‌تر از گذشته است و باید با تلاش مضاعف نشان دهیم که ملت ایران، حتی در برابر قدرت‌های بزرگ، باعزت و اقتدار از کشور و آرمان‌های خود دفاع می‌کند.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با ابلاغ سلام و پیام وزیر نفت به خانواده‌های شهدا و حاضران در این آیین، ابراز امیدواری کرد که مجموعه صنعت نفت و پتروشیمی بتواند قدردان ایثار، صبوری و همراهی خانواده‌های معظم شهدا باشد.

فرهنگ ایثار و شهادت بزرگ‌ترین سرمایه کشور است

محمد شریعتمداری، مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس نیز در این آیین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام این صنعت، گفت: شهدای صنعت پتروشیمی، جان پاک و ارزشمند خود را در راه پایداری صنعت و اعتلای نظام اسلامی تقدیم کردند و امروز نام و یاد آنان مایه عزت و افتخار ملت ایران است.

وی با اشاره به مقام والای شهدا افزود: این عزیزان با ایثار و ازخودگذشتگی، راهی را انتخاب کردند که مسیر خدمت به مردم و دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی است و بی‌تردید در جوار رحمت الهی و عنایات ائمه اطهار (ع) متنعم خواهند بود.

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس با بیان اینکه فرهنگ ایثار و شهادت بزرگ‌ترین سرمایه کشور است، بیان کرد: ما هرچه داریم از برکت خون شهداست و باید قدردان خانواده‌های معظم آنان باشیم.

شریعتمداری با اشاره به ویژگی‌های شهدای صنعت پتروشیمی تصریح کرد: بسیاری از این عزیزان از جوانان نخبه، متخصص و آینده‌ساز کشور بودند؛ مهندسان و نیروهای متعهدی که با دانش، تخصص و روحیه جهادی در مسیر پیشرفت و پایداری صنعت کشور تلاش می‌کردند و سرانجام به مقام رفیع شهادت نائل آمدند.

وی با خطاب قرار دادن خانواده‌های معظم شهدا تأکید کرد: ما خود را خدمتگزار خانواده‌های شهدا می‌دانیم و وظیفه داریم تا همیشه در کنار آنان باشیم. مسئولان صنعت پتروشیمی نه در جایگاه مدیریتی، بلکه به‌عنوان خادمان مردم و خانواده‌های شهدا، خود را موظف به پیگیری امور و حمایت از این عزیزان می‌دانند.

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس یادآور شد: راه شهدا، مسیر عزت، استقلال و پیشرفت ایران اسلامی است و خانواده بزرگ صنعت پتروشیمی با تکیه‌بر همین فرهنگ ایثار و مقاومت، مسیر توسعه و خدمت به کشور را با قدرت ادامه می‌دهد.

براساس این گزارش، آیین گرامیداشت شهدای صنعت پتروشیمی در جنگ تحمیلی سوم و تقدیر از خانواده‌های معززشان با حضور حسن عباس‌زاده، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، محمد شریعتمداری، مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، امیر صمیمی‌پور، فرمانده دژبان کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، محمدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری و اعضای هیئت مدیره، مدیران و معاونان هلدینگ خلیج‌فارس برگزار شد.

در پایان این آیین، از خانواده‌های معظم شهیدان ابوذر ریحانی، علی ممبینی، مهدی ویسی تبار، علی امامی، محمد ترابی، علی کیانی و حسین هاشم‌پور با حضور مسئولان و مدیران صنعت نفت و پتروشیمی تقدیر و تجلیل شد.