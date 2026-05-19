۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۲۹

زمین‌لرزه ۴.۶ ریشتری لرستان را لرزاند؛ نورآباد کانون زلزله

خرم‌آباد- زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴.۶ ریشتر در مقیاس امواج داخلی، امروز سه‌شنبه، ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ ساعت ۱۵:۲۰:۲۷ استان لرستان را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر امروز سه شنبه ۲۹ اردیبهشت ماه زمین‌لرزه‌ای شهر خرم‌آباد را لرزاند و شدت این لرزه به حدی بود که بسیاری از شهروندان آن را احساس کردند.

این زمین‌لرزه‌ به بزرگی ۴.۶ ریشتر امروز (سه‌شنبه، ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵) ساعت ۱۵:۲۰:۲۷ به وقت محلی تهران، مناطق مختلف استان لرستان را لرزاند.

بر اساس اعلام مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین‌لرزه با بزرگی ۴.۶ در مقیاس امواج داخلی (MN) ثبت شده است. شدت این لرزه در مناطق مختلفی از استان احساس شده است.

کانون وقوع این زلزله در موقعیت جغرافیایی ۳۳.۹۹ درجه شمالی و ۴۷.۷۴ درجه شرقی و در عمق ۸ کیلومتری زمین گزارش شده است. عمق نسبتاً کم این زلزله باعث شد که شدت آن در سطح زمین به طور محسوسی احساس شود.

بر اساس اعلام مؤسسه ژئوفیزیک، فاصله کانون این زمین‌لرزه ۲۴ کیلومتری نورآباد لرستان، ۲۴ کیلومتری هفت چشمه لرستان و ۳۴ کیلومتری هرسین کرمانشاه بوده است.

در پی وقوع این زمین‌لرزه، نیروهای امدادی و مدیریت بحران استان لرستان در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفتند.

تیم‌های ارزیاب برای بررسی مناطق نزدیک به کانون زلزله (نورآباد و هفت چشمه) اعزام شده‌اند.

تاکنون گزارشی از خسارت‌های ناشی از این زمین‌لرزه دریافت نشده است.

جزئیات بیشتر در صورت وقوع خسارت‌های احتمالی، متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

    • دکتر مجید نادری ( معلم زبان انگلیسی جیرفت. کرمان) IR ۱۵:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۹
      امیدواریم این زمین لرزه هیچگونه خسارتی نداشته باشد و با توجه به اینکه زیاد هم شدید نبوده است و همچنین خانه ها اکثرا مقاوم سازی شده اند احتمال خسارت پایین است و امیدواریم کاملا میزان خسارات صفر باشد.

