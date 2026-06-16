به گزارش خبرنگار مهر، زمینلرزهای به بزرگی ۳.۱ ریشتر بامداد امروز سهشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ حوالی شهرستان روانسر در استان کرمانشاه را لرزاند.
بر اساس گزارش مقدماتی منتشرشده از سوی مراکز لرزهنگاری، این زمینلرزه ساعت ۰۶:۰۳:۰۱ به وقت محلی به وقوع پیوست. کانون این زمینلرزه در مختصات جغرافیایی ۴۶.۶۲ درجه طول شرقی و ۳۴.۷۲ درجه عرض شمالی ثبت شده است.
طبق اطلاعات اعلامشده، زمینلرزه مذکور در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده که از جمله زمینلرزههای کمعمق به شمار میرود و به همین دلیل در مناطق نزدیک به کانون وقوع میتواند توسط ساکنان احساس شود.
گزارشها نشان میدهد نزدیکترین شهر به کانون این زمینلرزه، روانسر بوده است؛ بهطوری که مرکز این رخداد لرزهای در فاصله ۳ کیلومتری این شهر قرار داشته است. همچنین شهرهای جوانرود و کوزران نیز به ترتیب در فاصله ۱۴ و ۲۵ کیلومتری از محل وقوع زمینلرزه قرار دارند.
بر پایه این گزارش، کانون زمینلرزه در فاصله ۶۰ کیلومتری شهر کرمانشاه، مرکز استان کرمانشاه، و ۷۴ کیلومتری شهر سنندج، مرکز استان کردستان، ثبت شده است.
تاکنون گزارشی از خسارات جانی یا مالی احتمالی ناشی از این زمینلرزه منتشر نشده و بررسیهای میدانی و ارزیابیهای تکمیلی از سوی دستگاههای مسئول در حال انجام است.
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