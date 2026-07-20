امید محترمی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صبح امروز دو زمین‌لرزه به فاصله پنج دقیقه در منطقه کوزران استان کرمانشاه به وقوع پیوست که نخستین زمین‌لرزه ساعت ۷:۱۳ به بزرگی ۵.۲ ریشتر در عمق هشت کیلومتری و دومین زمین‌لرزه ساعت ۷:۱۸ به بزرگی ۵.۷ ریشتر در عمق ۱۳ کیلومتری زمین ثبت شد.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع این زمین‌لرزه‌ها، اعضای ستاد مدیریت بحران کشور و استان در حالت آماده‌باش قرار گرفتند و ۳۵ تیم از دستگاه‌های امدادی، خدماتی و انتظامی برای ارزیابی شرایط و انجام اقدامات لازم به کانون زلزله اعزام شدند.

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به اینکه این زمین‌لرزه‌ها در استان‌های کردستان، ایلام، همدان و لرستان نیز احساس شده است، تصریح کرد: بیمارستان‌ها و مراکز درمانی استان کرمانشاه و استان‌های همجوار نیز به منظور آمادگی برای هرگونه امدادرسانی احتمالی در آماده‌باش قرار گرفتند.

محترمی با بیان اینکه ارزیابی روستاها و مناطق تحت تأثیر همچنان ادامه دارد، گفت: تاکنون خسارتی در مناطق زلزله‌زده ثبت نشده است.

وی افزود: بر اساس آخرین گزارش‌های دریافتی، سه نفر در این حادثه مصدوم شده‌اند، اما هیچ موردی از مصدومیت مستقیم ناشی از وقوع زلزله گزارش نشده است.

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور در پایان تأکید کرد: شبکه‌های آب، برق و گاز در منطقه کاملاً پایدار است و تیم‌های ارزیاب همچنان در حال بررسی میدانی هستند و در صورت دریافت گزارش‌های جدید، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.