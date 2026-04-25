۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۰۷

برگزاری ۹۶۸ دادگاه علنی برخط پارسال در استان مازندران

برگزاری ۹۶۸ دادگاه علنی برخط پارسال در استان مازندران

ساری - رئیس کل دادگستری مازندران گفت:براساس برنامه ریزی انجام شده توسط معاونت فناوری اطلاعات وبرنامه ریزی طی سال گذشته، ۹۶۸جلسه دادگاه علنی به‌صورت برخط در حوزه‌های قضایی استان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر شنبه در گفت وگو با خبرنگاران تصریح کرد: علاقه‌مندان به مباحث حقوقی می‌توانند از طریق بستر الکترونیکی در جلسات برخط حضور یافته و در جریان رسیدگی به پرونده‌ها قرار گیرند.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: دادگاه‌های علنی برخط در راستای تحقق اهداف سند تحول و تعالی قوه قضائیه و برنامه‌های عملیاتی به ‌منظور ایجاد شفافیت در فرآیند رسیدگی و صدور آراء قضایی برگزار می شود.

پوریانی خاطرنشان کرد: دادگاه‌های علنی برخط یکی از خدمات نوین دستگاه قضایی به مردم و اصحاب پرونده است که علنی بودن دادرسی، دسترسی سریع،کم هزینه و آسان به عدالت را فراهم می‌کند ودادگستری مازندران از استان های پیشرو در برقراری این دادگاه هاست.

وی ضمن تقدیر از عوامل برگزار کننده این دادگاهها تصریح کرد: با بهره ‌گیری از زیرساخت‌های الکترونیک در جهت صرفه جویی درزمان و هزینه‌ها و ارتقای رضایتمندی عمومی، برگزاری این دادگاهها با تلاش حداکثری در استان ادامه یابد.

کد مطلب 6810783

