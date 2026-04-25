برگزاری ۹۶۸ دادگاه علنی برخط پارسال در استان مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر شنبه در گفت وگو با خبرنگاران تصریح کرد: علاقهمندان به مباحث حقوقی میتوانند از طریق بستر الکترونیکی در جلسات برخط حضور یافته و در جریان رسیدگی به پروندهها قرار گیرند.
رئیس کل دادگستری مازندران افزود: دادگاههای علنی برخط در راستای تحقق اهداف سند تحول و تعالی قوه قضائیه و برنامههای عملیاتی به منظور ایجاد شفافیت در فرآیند رسیدگی و صدور آراء قضایی برگزار می شود.
پوریانی خاطرنشان کرد: دادگاههای علنی برخط یکی از خدمات نوین دستگاه قضایی به مردم و اصحاب پرونده است که علنی بودن دادرسی، دسترسی سریع،کم هزینه و آسان به عدالت را فراهم میکند ودادگستری مازندران از استان های پیشرو در برقراری این دادگاه هاست.
وی ضمن تقدیر از عوامل برگزار کننده این دادگاهها تصریح کرد: با بهره گیری از زیرساختهای الکترونیک در جهت صرفه جویی درزمان و هزینهها و ارتقای رضایتمندی عمومی، برگزاری این دادگاهها با تلاش حداکثری در استان ادامه یابد.
