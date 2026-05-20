به گزارش خبرگزاری مهر، روح‌الله محمدخانی با اشاره به اجرای دستور مقام عالی وزارت در خصوص برگزاری امتحانات نوبت دوم اظهار کرد: ستاد آزمون استان پس از اخذ مجوز از شورای تأمین و با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی، مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش و مفاد مندرج در دستورالعمل‌های وزارتی، سناریوهای مختلف ارزشیابی را بررسی کرد.

وی افزود: بر این اساس، ارزشیابی به صورت غیرحضوری و با لحاظ نمودن مستندات عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان در طول سال تحصیلی، مطابق با مفاد ۹۷ آیین‌نامه اجرایی مدارس و یا ماده ۳۹ آیین‌نامه آموزشی دوره دوم متوسطه ویژه روزانه و بزرگسالان انجام خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین تصریح کرد: آزمون‌های نوبت دوم دوره اول متوسطه و دروس غیرنهایی دوره دوم متوسطه به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود؛ به این معنا که امتحانات پایه‌های هفتم، هشتم، نهم و دهم غیرحضوری خواهد بود.

وی با اشاره به استثناهای این قاعده گفت: ارزشیابی مدارس بزرگسالان، آموزش از راه دور، داوطلبان آزاد و طرح جامع به دلیل نبود مستندات و شواهد عملکرد تحصیلی، با اولویت برگزاری آزمون به صورت حضوری انجام می‌شود.

محمدخانی در ادامه به وضعیت هنرستان‌ها اشاره کرد و افزود: در شاخه فنی‌حرفه‌ای و کاردانش، درس «کارگاه نوآوری و کارآفرینی» به صورت حضوری و دروس شایستگی‌های عمومی، پایه و غیرفنی به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود. شایستگی‌های فنی نیز با توجه به تکمیل آموزش‌ها در شاخه فنی‌حرفه‌ای و در شاخه کاردانش با هماهنگی دستگاه متولی انجام خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین در پایان اعلام کرد: امتحانات از روز شنبه نهم خردادماه ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد و برای تمامی دانش‌آموزان استان و خانواده‌های آنان در امتحانات پیش‌رو آرزوی موفقیت، توفیق و سربلندی دارم.