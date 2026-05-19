محمد پورمحمد شاهوار، رئیس شبکه ملی شتاب‌نگاری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع زلزله ۴.۶ ریشتری نورآباد در استان لرستان، اظهار کرد: ایستگاه‌های شتاب‌نگاری در نورآباد، ویسیان و درود این زمین‌لرزه را ثبت کردند.

وی افزود: در لحظات اولیه وقوع این زمین‌لرزه، بیشترین شتاب ثبت‌شده مربوط به نورآباد بود که حدود ۵۴ سانتی‌متر بر مجذور ثانیه ثبت شد. پس از آن نیز بیشترین شتاب در ایستگاه ویسیان لرستان به ثبت رسید.

رئیس شبکه ملی شتاب‌نگاری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با بیان اینکه مدت‌هاست زلزله قابل‌توجهی در لرستان رخ نداده بود، تصریح کرد: این موضوع به معنای نبود خطر زلزله نیست و در همه نقاط کشور باید آمادگی لازم برای وقوع زمین‌لرزه وجود داشته باشد.

وی درباره احتمال وقوع زلزله‌های بعدی در لرستان گفت: امکان پیش‌بینی اینکه زلزله دیگری رخ خواهد داد یا خیر، وجود ندارد و تحت هیچ شرایطی نمی‌توان زمان وقوع زمین‌لرزه را با قطعیت پیش‌بینی کرد، اما باید همواره آمادگی لازم را داشته باشیم، چرا که منطقه فعال است و احتمال وقوع زلزله وجود دارد.

پورمحمد شاهوار ادامه داد: به‌عنوان نمونه، در تهران نیز ۲۸ فروردین‌ماه سال‌جاری زمین‌لرزه‌ای در محدوده رودهن رخ داد و سپس در ۲۲ اردیبهشت زلزله دیگری ثبت شد. این موضوع نشان می‌دهد که فعالیت لرزه‌ای در مناطق مختلف کشور ادامه دارد، اما امکان پیش‌بینی دقیق وقوع زلزله وجود ندارد.

وی با اشاره به وقوع زلزله‌های زنجیره‌ای اخیر در استان‌های مختلف کشور، اظهار کرد: مدت زیادی است که در ایران زمین‌لرزه بزرگی رخ نداده و این مسئله به معنای از بین رفتن خطر زلزله نیست، بلکه می‌تواند نشان‌دهنده ذخیره شدن انرژی باشد.

رئیس شبکه ملی شتاب‌نگاری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی افزود: احتمال وقوع زمین‌لرزه بزرگ در نقاط مختلف ایران وجود دارد، اما بخشی از حساسیت فعلی جامعه نسبت به زلزله‌ها ناشی از افزایش اطلاع‌رسانی و گسترش شبکه‌های اجتماعی است. امروز اخبار زلزله‌ها در لحظه منتشر می‌شود، در حالی که در گذشته میزان اطلاع‌رسانی کمتر بود و زلزله‌های حدود ۴ ریشتر حساسیت کمتری برای مردم داشت.

وی تأکید کرد: در سال‌های گذشته نیز همین تعداد زمین‌لرزه در کشور رخ می‌داد، اما اکنون اطلاع‌رسانی گسترده‌تر شده است. همچنین مدت زیادی است که زلزله‌ای با بزرگی ۶ ریشتر در کشور نداشته‌ایم.

پورمحمد شاهوار در پایان خاطرنشان کرد: به‌طور معمول، هر ۱۰ سال یک‌بار زمین‌لرزه‌ای با بزرگی حدود ۷ ریشتر در کشور رخ می‌دهد و معمولاً هر سال یا حداقل هر دو سال یک‌بار نیز زلزله‌ای با بزرگی ۶ ریشتر ثبت می‌شود. در مجموع، نرخ رخداد زمین‌لرزه‌ها در کشور طبیعی است.