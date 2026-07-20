به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که دو زمین‌لرزه به بزرگای ۵.۲ و ۵.۷ ریشتر صبح امروز (دوشنبه، ۲۹ تیر) در محدوده کوزران استان کرمانشاه، توسط ۷۰ ایستگاه شتاب‌نگاری شبکه ملی شتاب‌نگاری زلزله کشور وابسته به این مرکز ثبت شده است.

بر اساس این اطلاعیه، این دو رخداد توسط ایستگاه‌های شتاب‌نگاری مستقر در استان کرمانشاه و استان‌های همجوار به ثبت رسیده و بررسی اولیه رکوردهای ثبت‌شده نشان می‌دهد که در زمین‌لرزه ۵.۷ ریشتری، بیشترین شتاب زمین در ایستگاه کوزران با مقدار ۲۴۰ سانتی‌متر بر مجذور ثانیه ثبت شده است. پس از آن نیز بیشترین شتاب به ترتیب در ایستگاه‌های جوانرود با ۱۲۵، ثلاث باباجانی (تازه‌آباد) با ۸۰، روانسر با ۶۰ و گهواره با ۱۸ سانتی‌متر بر مجذور ثانیه به ثبت رسیده است.

در ادامه این اطلاعیه آمده است که با توجه به بزرگی این زمین‌لرزه‌ها، لرزش آن‌ها به‌طور کامل در استان‌های کرمانشاه، کردستان، ایلام، لرستان و همدان احساس شده و توسط ایستگاه‌های شتاب‌نگاری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در این مناطق نیز ثبت شده است.

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی همچنین با اشاره به بررسی رکوردهای ثبت‌شده در ایستگاه‌های نزدیک به کانون زمین‌لرزه اعلام کرد که مشخصات امواج ثبت‌شده به‌طور واضح بیانگر منشأ لرزه‌ای (زلزله) این رخدادها بوده و با الگوی امواج ناشی از انفجار مطابقت ندارد.

در این اطلاعیه تأکید شده است که در انفجارها، معمولاً دامنه امواج اولیه (P) از امواج ثانویه (S) بزرگ‌تر است، در حالی که در زمین‌لرزه‌ها دامنه امواج ثانویه (S) غالب بوده و انرژی بیشتری را حمل می‌کند. این ویژگی در تمامی رکوردهای ثبت‌شده از زمین‌لرزه‌های امروز نیز به‌وضوح مشاهده شده و منشأ طبیعی این رخدادها را تأیید می‌کند.

بر اساس اعلام مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، داده‌های ثبت‌شده این دو زمین‌لرزه پس از انجام مراحل کنترل کیفیت و پردازش، در بانک اطلاعاتی شبکه ملی شتاب‌نگاری زلزله کشور ذخیره خواهد شد و برای تحلیل ویژگی‌های حرکت زمین، ارزیابی عملکرد سازه‌ها، مطالعات مهندسی زلزله و بررسی دقیق‌تر سازوکار این رخداد مورد استفاده قرار می‌گیرد.