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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۹

بهره‌گیری از هوش مصنوعی در توسعه خطوط جدید مترو تهران

بهره‌گیری از هوش مصنوعی در توسعه خطوط جدید مترو تهران

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و شرکت مترو تهران در نشستی مشترک، همکاری برای تدوین استانداردها، توسعه خطوط جدید مترو و هوشمندسازی مدیریت پروژه‌های ریلی را در دستور کار قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست مشترک مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و شرکت مترو تهران، زمینه‌های همکاری مشترک در حوزه تدوین و تألیف ضوابط و استانداردها و همچنین توسعه خطوط جدید مترو تهران مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

این نشست با هدف گسترش همکاری‌های دوجانبه، مشارکت علمی و راهبردی و ارائه خدمات حرفه‌ای، آموزشی، پژوهشی و توسعه فناوری برای افزایش بهره‌وری در ساخت خطوط ریلی مترو برگزار شد. در این جلسه، مسعود فتحعلی معاون آموزش و توسعه فناوری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، نوین معاون فنی و مهندسی شرکت مترو تهران و جمعی از مدیران و کارشناسان دو مجموعه حضور داشتند.

در جریان این نشست، طرفین درباره زمینه‌های همکاری مشترک در تدوین و تألیف ضوابط و استانداردها، یکپارچه‌سازی هوشمند مدل‌سازی اطلاعات ساخت (BIM)، بهره‌گیری از هوش مصنوعی و سایر فناوری‌ها و ابزارهای نوین برای ارتقای برنامه‌ریزی، کنترل و مدیریت پروژه‌های قطار شهری بحث و تبادل نظر کردند.

همچنین ساختار و شیوه همکاری‌های مشترک میان دو مجموعه مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت بر برنامه‌ریزی برای انعقاد تفاهم‌نامه مشترک و توسعه همکاری‌های تکمیلی در قالب موافقت‌نامه‌های بعدی توافق شد.

کد مطلب 6853757
زهره آقاجانی

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