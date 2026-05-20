۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۶:۴۳

قاتل الهه حسین نژاد اعدام شد

قوه قضاییه اعلام کرد: بهمن فرزانه، قاتل الهه حسین نژاد صبح امروز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت به دار مجازات آویخته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قوه قضائیه اعلام کرد: حکم قصاص قاتل الهه حسین‌نژاد با درخواست اولیای دم و پس از تایید حکم در دیوان عالی کشور به اجرا درآمد.

خرداد سال گذشته، پس از اعلام فقدان الهه حسین‌نژاد در محدوده میدان آزادی و تلاش‌های گسترده برای پیدا کردن ردی از وی، پرونده‌ای در دادسرای جنایی تهران تشکیل و دستورات ویژه قضایی برای تحقیقات گسترده صادر شد.

بر اساس تحقیقات انجام‌شده، مرحومه الهه حسین‌نژاد در روز حادثه برای مراجعت به منزل سوار یک دستگاه خودرو شده بود. راننده خودرو، مرحومه حسین‌نژاد را به قتل رسانده و پیکر وی را در بیابان‌های اطراف تهران رها کرده بود.

با دستگیری متهم از سوی پلیس آگاهی فراجا، پیکر مرحومه شناسایی و برای انجام بررسی‌های تخصصی به پزشکی قانونی منتقل شد.

علی صالحی دادستان تهران در همان زمان اعلام کرد: با کشف پیکر مرحومه الهه حسین‌نژاد و دستگیری متهم، پرونده‌ای در شعبه ویژه بازپرسی تهران تشکیل و تحقیقات قضایی آغاز شد.

پس از اعتراف متهم به قتل، کیفرخواست پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد.

در ادامه روند رسیدگی، جلسه دادگاه پرونده قتل الهه حسین‌نژاد روز ۶ مردادماه ۱۴۰۴ در شعبه یکم دادگاه کیفری یک تهران با حضور هیئت قضایی، نماینده دادستان، متهم، اولیای دم و وکلای طرفین برگزار شد.

نماینده دادستان در جلسه دادگاه با تشریح جزئیات پرونده، اتهام متهم را مباشرت در قتل عمدی، مخفی کردن جسد، تخریب اموال مقتول و ایراد صدمات عنوان کرد و با استناد به مستندات موجود از جمله اقرار متهم، گزارش پزشکی قانونی، آثار خون کشف‌شده در خودرو و گزارش‌های پلیسی، خواستار اشد مجازات شد.

متهم پرونده نیز در جریان دادگاه ضمن تشریح روز حادثه، به وارد کردن ضربات چاقو به مقتول اعتراف کرد.

وی در اظهارات خود عنوان کرد: در جریان مشاجره با مرحومه الهه حسین‌نژاد، با چاقو به وی ضربه زده است.

اولیای دم نیز در جلسه دادگاه، ضمن درخواست قصاص نفس، اعلام کردند که خواستار اجرای مجازات قانونی هستند.

پس از رسیدگی به پرونده و با توجه به مستندات و اعترافات متهم، رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم به قصاص نفس صادر شد.

یکی از مسائل حاشیه‌ای این پرونده مربوط به پرداخت مبلغ تفاضل دیده بود.

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد رد شدن درخواست ماده ۴۲۸ در رابطه با پرداخت تفاضل دیه پرونده قتل الهه حسین نژاد از بیت المال گفت: پس از بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد که پرونده مذکور واجد تمامی شرایط مقرر در موازین قانونی و فقهی برای اعمال ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی نبوده است. بر همین اساس و طبق تشخیص قاضی پرونده، با پرداخت تفاضل دیه از بیت‌المال مخالفت شد.

وی افزود: همان‌گونه که در فرآیند رسیدگی قضایی مقرر است، تشخیص تحقق شرایط قانونی و شرعی برای اعمال این ماده، بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است و در این پرونده، پس از بررسی دقیق، شرایط لازم احراز نشد. با این حال، با دستور رئیس قوه قضاییه مقرر شد تفاضل دیه از طریق دیگری تأمین شود تا امکان اجرای حکم بدون پرداخت تفاضل از بیت‌المال فراهم شود.

در ادامه با دستور رئیس قوه قضاییه، این مبلغ تامین و مانع اجرای حکم برطرف شد.

در نهایت، با درخواست اولیای دم، پس از طی تمامی مراحل قانونی و تایید حکم در دیوان عالی کشور، حکم قصاص قاتل الهه حسین‌نژاد اجرا شد.

    • ایران همدل IR ۰۶:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      فقط برخورد محکم با بزهکاران تا ایجاد امنیت برای افراد جامعه
    • علی IR ۰۸:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      لعنت خدا بر او
    • مهرداد IR ۰۸:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      خدا رو شکر که قاتل بی رحم الهه به سزای عملش رسید
    • راننده کامیون IR ۰۸:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      خوشحال شدم اول صبح باید جسدش رو هم آتش بزنند
    • راننده کامیون IR ۰۸:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      باید از چرخ گوشت ردش میکردن اعدام واسه همچین موجودی کم بود
    • محمد IR ۰۸:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      اعدام جانداراني مثل اين به اصطلاح مرد بايد بازدارنده باشد، وگرنه جرم مشابه تكرار خواهد شد.
    • IR ۰۹:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      قانون منحوس تفاضل دیه رو لغو کنید
      • ممد IR ۱۰:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
        تا اونجایی که من میدونم چند ساله این مبلغش توسط خزانه دولت پرداخت میشه
      • IR ۱۳:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
        مبالغی که در موارد مختلف قضائی از افراد گرفته میشه و سیر امور اداری و......قضائی هست در حساب بانکی نگهداری میشه و سود هم بهش تعلق میگیره و برای مواردی نظیر تفاضل دیه و رسیدگی به امور خانواده زندانیان هزینه میشه و ربطی به دولت نداره
    • محمد IR ۰۹:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      خدالعنتش کنه
    • IR ۱۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      روح الاهه عزیز در آرامش ابدی 🥹🖤 خواهر و دختر همه ایران شدی با اینکه نمیشناختیمت
    • فاطمه IR ۱۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      خدارو شکر انسان قسی القلب و غیر نرمالی بود روح الهه هم شاد 🖤
    • IR ۱۱:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      چه خوب که اعدام شد شاید که درس عبرت بشه
    • IR ۱۱:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      خدارو شکر ایشالله بیشتر زجر ببینه
    • مجید IR ۱۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      باید تا ابد در انفرادی میموند تا بپوسه ، اعدام برای این کثافتها آخر لطف و کرامته
    • بهنام IR ۱۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      باید اینقدر طول نمیکشید. همان موقع جلوی چشم مردم تیکه تیکه میکردند. بازم خدارو شکر که به جهنم راهی شد
    • IR ۱۲:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      لعنت بهت قاتل روانی حق زندگی را از یک دختر جوان و زیبا گرفتی
    • قلللاقصلا IR ۱۲:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      بهتر که اعدام شد
    • عنایت IR ۱۲:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      بنظر من بجای اعدام باید زنده به گورش میکردن
    • احمد IR ۱۲:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      تکرر جرم ازکمترین شروع میشه وبه بدترین شکل ممکن میرسه!انسان بایدمراقب ابتدایی ترین خطاوگناه خودش باشه تابه این درجه ویاحتی بدترازاین نرسه..قصی القلب ترین انسانها کسانی بودندکه به نقطه شروعشون حتی اگه ضایع کردن حق مالی یه همنوع باشه،اهمیت ندادن.انسان بودن،صرفا آدم بودن نیست!
    • سارا IR ۱۳:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      خبر خوبی بود
    • ۰ IR ۱۴:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      انشالله روحش عذاب بکشه همونطور که باعث عذاب روح خانواده عزیز الهه شد تو آتیش جهنم بسوزه جهنم واسه همچین حیوانی کمه واقعا
    • IR ۱۴:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      خدا تو رو لعنت کنه
    • toktam IR ۱۵:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      سر صبح خبرو که شنیدم خیلی خوشحال شدم به امید تاوان دادن همه قاتلان
    • IR ۱۶:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      خدا را شکر ، این خبر خیلی خوشحالم کرد
    • فریدون IR ۱۷:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      شجاعت این بانوی گرامی مانع ظهور خفاش شبی دیگر شد
    • الهه IR ۱۸:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      قاتل اهل اردبیل بود توی تهران چکار میکرده
    • حورا IR ۱۹:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      روح الهه شاد این قضیه خیلی منو به هم ریخته بود مخصوصا که هم اسم خواهر کوچیکم بود امیدوارم جاش بهشت باشه و نمیدونم قاتلش به عذابی که لایقش هست میرسه یا نه ولی در هر صورت برای خانوادش مخصوصا مادر پیرش میخوام خدا بهشون صبر بده...ای کاش بیشتر مواظب رفتارمون و اعمالمون باشیم تا حرمت مادر و پدرمون و خانوادمون و نان حلالی که با زحمت پدرامون سر سفره میارن زیر سوال نره ،امیدوارم آخریش باشه
    • حورا IR ۱۹:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      امیدوارم خدا به خانواده الهه یه تسکینی یه آرامشی بهشون بده و مطمئن باشن جای الهه بهشته روحت شاد دختر زیبای سرزمینم
    • محمدحسین راننده سنگین IR ۲۱:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      به نظرم فرزندانمون راباید بیشتر نصیحت کنیم که باهر خودرویی سوارنشن واگه طلاوگوشی گرانقیمت دارن همه جا نمایش ندن دنیا پرازاین جنایتکارا هست
    • انسان IR ۲۳:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      واقعا دلم خنک شد که اعدامش کردن!بنظرم جا داشت این اعدام در ملأعلم انجام بشه تا عبرتی باشه برای دیگران... جوان کُشی-زورگویی و قتل نباید عادی سازی بشه، اینجا سرگردنه نیست!
    • IR ۰۰:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
      عدالت یعنی همین دم قوه قضاییه گرم 👏👏👏👏👏👏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

