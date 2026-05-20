به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری، دومین رویداد هنری آفرینش اثر «نقش میان میدان» با اجرای زنده توسط سیدمحمدرضا میری برگزار می‌شود.

این رویداد پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ساعت ۲۰ در میدان تجریش و میان تجمع مردم برگزار خواهد شد. پیش از این، اولین رویداد توسط حسن روح‌الامین اجرا شد که حاصل آن، اثر «مردم» بود.

سیدمحمدرضا میری هنرمند نقاش و طراح گرافیک که قرار است رویداد «نقش میان میدان ۲» را رقم بزند، درباره شیوه اجرای این اثر در میدان تجریش توضیح داد: اگرچه کار به‌صورت بداهه پیش می‌رود اما پیش از آن درباره‌اش فکر و اتود شده است با این حال، سرنوشت قطعی اثر در لحظه اجرا رقم می‌خورد، چرا که در چنین اجراهایی راه برگشت و فرصتی برای غلط‌گیری وجود ندارد.

وی موضوع محوری کار خود را «پرچم حاکمیت الله» معرفی کرد که امروزه در سراسر جهان برافراشته‌تر از همیشه شده است.

میری در تبیین نقش هنرمند، از استعاره «اتاق تاریک» یا نسل اول دوربین‌های عکاسی استفاده کرده و می‌گوید در این فرآیند، درونیات و آرامش هنرمند به‌مثابه آن جعبه تاریک است و دریای شور و انگیزه مردم، همان نور بی‌پایانی است که از روزنه‌ای کوچک (ساعات خلق اثر روی بوم) وارد شده و تصویر را منعکس می‌کند.

وی این وضعیت را نه هیجانِ صرف و نه آرامشِ تنها، بلکه حالتی میان این ۲ (امر بین‌الامرین) توصیف و تأکید کرد که هدف او نه ادای انتزاعی و حس‌آمیزی، بلکه به تصویر کشیدن حقیقتِ اتمسفر و هیجان موجود است.

این هنرمند با تأکید بر اینکه خالق واقعی هنر، مردم هستند، تصریح کرد: تلاش من تنها برای خوش نشستن در چشم مردم به‌عنوان ولی‌نعمتان اصلی این هنر است. وظیفه هنر در چنین رویدادهایی خدمتی متواضعانه، همچون «بشر حافی»، به پیشگاه مردم است.

میری در پایان ضمن محترم شمردن نگاه‌های مختلف به تجمعات مردمی، اعم از ثبت رویداد، نگاه به ملکوت صحنه‌ها یا فلسفه بعثت مردم، ابراز امیدواری کرد که بتواند به اندازه بضاعت خود، نگاه تازه‌ای به این جمعیت‌های نورانی داشته باشد.

این هنرمند قرار است از ساعت ۲۰ و به مدت سه ساعت، هم‌زمان با حضور مردم در میدان تجریش، این اتفاق هنری را به صورت زنده اجرا کند.