به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: مأموران انتظامی شهرستان خرم‌آباد با انجام اقدامات پلیسی، طی سه عملیات مجزا موفق به کشف سه دستگاه خودروی سرقتی شدند.

در این عملیات‌ها یک دستگاه خودروی تیگو ۵، یک دستگاه پژو پارس و یک دستگاه پژو ۲۰۶ که پیش‌تر توسط سارقان به سرقت رفته بودند، کشف و توقیف شد.

بر اساس این گزارش، خودروهای مکشوفه پس از انجام تشریفات قانونی و سیر مراحل اداری، به مال‌باختگان تحویل داده شد.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان ضمن تأکید بر تداوم برخورد قاطع با سارقان و مخلان نظم و امنیت عمومی، از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی و پیشگیری از سرقت، در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.