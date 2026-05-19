به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود محمدی، رئیس شورای اسلامی شهر کرج، در دویست و چهل ویکمین جلسه رسمی این شورا؛ اظهار کرد :بارها شنیده‌ایم که قرار است این پارک افتتاح شود. تاریخ‌های مختلفی اعلام شده، خبر تکمیل پروژه داده شده و وعده‌های زیادی داده شده است، اما واقعیت این است که درهای این پارک همچنان بسته است.

وی با اشاره به شرایط خاص فعلی و نیاز مبرم خانواده‌ها، اذعان کرد : نباید این تاخیرها ادامه یابد و بهره‌برداری از این پارک باید به‌ فوریت انجام شود تا مردم از امکانات آن بهره‌مند شوند.

محمدی خاطرنشان کرد : شورای اسلامی شهر نیز پیگیر این موضوع خواهد بود تا مطمئن شود این پروژه سرانجام به بهره‌برداری می‌رسد و مردم از امکانات آن استفاده می‌کنند.