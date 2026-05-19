۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۳۳

کشف ۲۵ تن نهاده دامی قاچاق در قم

قم- جانشین فرمانده انتظامی استان گفت: با تلاش ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان از یک دستگاه کامیون کشنده ۲۵ تن نهاده دامی قاچاق کشف و خودرو توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر نصیری جانشین فرمانده انتظامی استان قم اظهار کرد: با تلاش ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان از یک دستگاه کامیون کشنده ۲۵ تن نهاده دامی قاچاق کشف و خودرو توقیف شد.

وی گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی هنگام کنترل محورهای مواصلاتی استان به یک دستگاه کامیون کشنده مشکوک شده و آن را توقیف کردند که در بازرسی از این خودرو ۲۵ تن نهاده دامی خارجی قاچاق کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان قم افزود: بر اساس برآورد کارشناسان، ارزش محموله مکشوفه ۲۰ میلیارد ریال اعلام شده است که در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده، برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 6835187

