به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مجیدی در همایش روز ملی و جهانی مرتع، مرتع‌داری و عشایر در شهرستان الیگودرز با اشاره به اینکه شهرستان الیگودرز بیشترین جنگل‌های استان را در دل خود جای‌داده است، اظهار داشت: شهرستان الیگودرز بیشترین مراتع و ذخیره‌گاه مرتع را دارد و یکی از بهترین انجمن‌های صنفی مرتع‌داران استان، انجمن مرتع‌داران شهرستان الیگودرز است.

الیگودرز بیشترین تنوع گیاهی لرستان را دارد

وی افزود: شهرستان الیگودرز ۲۰ درصد مساحت استان را دارد و به جهت دارابودن بیشترین مساحت و تنوع گیاهان دارویی و بیشترین مرتع و جنگل، موردتوجه ویژه استان است.

معاون عمرانی استانداری لرستان، بیان کرد: باتوجه‌به پتانسیل‌های خوبی که در شهرستان الیگودرز است این شهرستان یکی از قطب‌های تولید گیاهان دارویی کشور است.

مجیدی، افزود: بیش از هزار و ۷۰۰ گونه گیاهی در استان شناسایی شده که بیشترین آنها هم در این شهرستان است که می‌تواند یکی از پتانسیل‌ها برای معرفی بیشتر شهرستان الیگودرز باشد.

اختصاص ۲۲۰۰ میلیارد به سد «معشوره»

وی در خصوص اهمیت منابع آب، تأکید کرد: یکی از بزرگ‌ترین سدهای کشور که در حال ساخت است، در این استان قرار دارد؛ سد «معشوره» با ۵۲۵ میلیون مترمکعب گنجایش این سد در طی ۱۲ سال گذشته فقط ۱۴ درصد پیشرفت فیزیکی داشته با ۱۶۰ میلیارد تومان هزینه که با پیگیری‌هایی که انجام شد، دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در سفر رئیس‌جمهور برای آن اعتبار تخصیص‌داده‌شده که با این اعتبار، قطعاً پیشرفت فیزیکی پروژه به بیش از ۹۰ درصد خواهد رسید.

معاون عمرانی استانداری لرستان، افزود: از معاون آبخیزداری کشور درخواست داریم که از مجموعه اداره کل منابع طبیعی حمایت لازم را در تخصیص اعتبارات و ماشین‌آلات و ادوات اطفای حریق داشته باشند.

سال پر حریقی در جنگل‌های لرستان خواهیم داشت

مجیدی با اشاره به اینکه در حوزه ادوات اطفای حریق، نیاز به حمایت و پشتیبانی داریم، گفت: امیدواریم مسئولان بالادست منابع طبیعی استان را با وسعت ۲۸ هزار کیلومترمربع که اغلب هم جنگل و مرتع است به‌صورت ویژه ببینند.

وی گفت: اگر مسئله را مدیریت نکنیم باتوجه‌به بارندگی‌های اخیر و رشد گیاهان امسال سال پرحریقی را خواهیم داشت و نیازمند حمایت هم در خصوص تأمین ادوات اطفای حریق و هم نیروی انسانی هستیم.

مجیدی افزود: تعدادی از نیروهای شرکتی اداره کل منابع طبیعی استان حقوق نگرفتند که باید در سامانه ثبت شوند، بنابراین لازم است اداره کل سازمان منابع طبیعی کشور حمایت و همراهی لازم را داشته باشد و باتوجه‌به پهنه جغرافیایی که این استان دارد، موضوع اشتغال و تخصیص نیرو در دستور کار قرار گیرد.