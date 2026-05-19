به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی سهشنبه شب در موکب رسانه و هنر میدان شهید خامنهای بیرجند با تقدیر از همراهی اصحاب رسانه در ماههای اخیر اظهار کرد: در بیش از ۸۰ شب گذشته، خبرنگاران و فعالان رسانهای همپای مردم در میدان حضور داشتند و همواره یار و همراه جامعه بودند.
وی با اشاره به برپایی موکب رسانه و هنر افزود: شکلگیری این فضا برای هماندیشی و دورهمی اصحاب رسانه اقدامی ارزشمند بود که موجب تقویت تعامل و همفکری رسانهای شد.
استاندار خراسان جنوبی با تشریح سفر دو روزه خود به تهران بیان کرد: در این سفر حدود ۹ نشست تخصصی و عملیاتی برگزار شد که مهمترین محور آنها پیگیری طرحهای زیرساختی و توسعهای استان بود.
هاشمی ادامه داد: در دیدار با وزیر کشور، از انسجام و وحدت موجود در خراسان جنوبی به نیکی یاد شد و همچنین در نشست با معاون امنیتی وزارت کشور، روند اجرای پروژه انسداد مرز با افغانستان مورد بررسی قرار گرفت.
وی با اشاره به نشستهای برگزار شده در حوزه راه و زیرساخت گفت: پروژه راهآهن خراسان جنوبی که یکی از مطالبات جدی مردم استان است، با قوت در حال پیگیری بوده و از محل مصوبات سفر رئیسجمهور بیش از دو همت از سه همت اعتبار مصوب به این طرح تزریق شده است.
استاندار خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی این پروژه در دولت شهید رئیسی آغاز شد و در دولت فعلی نیز روند اجرای آن شتاب بیشتری گرفته است.
وی از پیگیری ایجاد بندر خشک و مرکز لجستیکی در استان نیز خبر داد و افزود: سرمایهگذار بومی برای اجرای این طرح اعلام آمادگی کرده و موضوع در کمیسیونهای تخصصی در حال بررسی است.
هاشمی با اشاره به نشست با رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار کرد: تأمین اعتبار برای راهآهن، دوباندهسازی جادهها و پروژههای انتقال آب از مهمترین مطالبات مطرح شده در این جلسات بود.
وی ادامه داد: سال گذشته بخشی از محورهای استان دوبانده شد و اکنون نیز حدود ۵۰ کیلومتر راه در نقاط مختلف خراسان جنوبی در حال اجرا است؛ همچنین محور بیرجند-قاین پس از سالها تکمیل شد.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به پروژههای تأمین آب استان بیان کرد: انتقال آب به بیرجند از دشتهای اطراف و همچنین طرح انتقال آب از دریای عمان و خلیج فارس با جدیت دنبال میشود.
وی همچنین با اشاره به دیدارهای انجام شده در وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در این نشستها موضوع تقویت نقدینگی بانکها، خدماترسانی بهتر شبکه بانکی و حمایت از سرمایهگذاری خارجی در استان مطرح شد.
هاشمی با بیان اینکه سفر تهران دستاوردهای خوبی برای استان به همراه داشت، اظهار امیدواری کرد: با پیگیری مصوبات سفرهای رئیسجمهور، سال ۱۴۰۵ شاهد تحولات مؤثری در حوزه زیرساخت و توسعه خراسان جنوبی باشیم.
