یک همت اعتبار برای تکمیل بزرگراه بیرجند–قاین هزینه شد

به گزارش مهر، سیدمحمدرضا هاشمی بعد از ظهر شنبه در آیین تکمیل و بهره‌برداری از ۱۰۰ کیلومتر بزرگراه بیرجند–قاین، این پروژه را یکی از مهم‌ترین طرح‌های زیرساختی استان دانست و اظهار کرد: بخش عمده عملیات اجرایی این طرح که پس از ۱۷ سال به سرانجام رسیده، در سال‌های اخیر انجام شده است.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه اجرای این پروژه از سال‌های گذشته آغاز شده بود، اظهار کرد: بخش عمده کار پس از سال ۱۴۰۰ انجام شد و در دولت چهاردهم نیز سرعت بیشتری گرفت.

هاشمی گفت: در مجموع حدود ۲.۵ همت برای این پروژه هزینه شده که نزدیک به یک همت از آن در دولت چهاردهم تأمین و پرداخت شده است.

وی با تأکید بر اهمیت ایمن‌سازی محورهای مواصلاتی استان، بیان کرد: محور بیرجند–قاین از مسیرهای پرتردد استان است و حوادث متعدد در این محور، ضرورت تکمیل دوبانده‌سازی آن را دوچندان کرده بود.

استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: امید است با تکمیل پروژه خضری دشت بیاض–گناباد، مسیر مرکز استان تا مشهد مقدس به‌طور کامل دوبانده شود.

هاشمی به پروژه راه‌آهن خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: در دولت چهاردهم حدود ۲.۹ همت اعتبار به این پروژه تزریق شده است.

وی افزود: با ادامه این حمایت‌ها امیدواریم مردم استان در آینده نزدیک شاهد راه‌اندازی قطار در خراسان جنوبی باشند.

استاندار خراسان جنوبی همچنین بیان کرد: تنها در سال گذشته ۷.۵ همت اعتبار از سوی وزارت راه و شهرسازی به پروژه‌های این اداره کل در استان اختصاص یافت؛ رقمی که بیش از دو برابر اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان است.

وی ادامه داد: مجموع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خراسان جنوبی حدود ۳.۵ همت است و این میزان تخصیص نشان‌دهنده توجه دولت به توسعه زیرساخت‌های استان است.