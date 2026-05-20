تضمین امنیت زیستی و حیاتی با مراتع/کار منابع طبیعی در جنگ متوقف نشد

اصغر بیات در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سازمان ملل متحد سال ۲۰۲۶ را بعنوان سال بین المللی مراتع و دامداران اعلام کرده، افزود: این نامگذاری نشان از اهمیت مراتع در زیست کره زمین دارد.

وی اظهار داشت: استان البرز البرز علیرغم مساحت کم و جمعیت بالایی که دارد، بیشتر سطح آن تا ۸۰ درصد اراضی مرتعی تشکیل می دهد.

وی اهمیت مراتع در البرز را بیش از دیگر استان ها عنوان کرد و گفت: دلیل این اهمیت تراکم جمعیتی بالای استان که نشان می دهد باید از اراضی مرتعی و جنگلی آن خیلی بیشتر از استان های دیگر مراقبت کنیم تا امنیت زیستی و حیاتی را تامین کنیم.

بیات به وجود مراتعی غنی در شهرستان های کرج، ساوجبلاغ و طالقان اشاره کرد و افزود: این مراتع در امر تولیدات دامی و فراورده های آن کمک زیادی می کند در امر حفاظت و جلوگیری از فرسایش خاک نیز بسیار موثر است.

کمک مراتع به تولید آب سالم

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز در ادامه ارزش اراضی مرتعی بسیار بالا دانست و دلیل اصلی آن را حفاظت از خاک و تولید آب سالم برشمرد و گفت: وجود اراضی مرتعی بسیار غنی در بالادست دو سد طالقان و کرج و حفاظت این اراضی از خاک و جلوگیری از فرسایش خاک علاوه بر اینکه پوشش گیاهی بسیار مناسبی دارد منجر به تولید آب سالم در مخازن این سدها می شود.

وی با بیان اینکه تولید آب سالم تضمین کننده امنیت زیستی و سلامت جامعه به شمار می رود، تصریح کرد: تمام اراضی مرتعی در تولید آب سالم پشت سدها نقش زیادی دارد و در امنیت زیستی استان اهمیت زیادی دارد.

بیات به تخصیص اعتبارات بسیار پایین به این عرصه ها اشاره کرد و گفت: علیرغم اهمیت بسیار بالایی که مراتع دارند ولی گاهی فقط به آن به عنوان عرصه ای برای تولید علوفه نگریسته می شود که نگاهی نادرست زیرا تولید علوفه فقط یکی از کوچکترین اثرات این عرصه ها به شمار می رود ولی نگاه به نقش اکوسیستمی و غیرملموس به این عرصه که بر روی کل جمعیت استان و کشور اثرگذاری دارد باید دیده شود .

وی با تاکیدبر اینکه باید بر اساس این تاثیرگذاری مرتع بر زندگی مردم تصمیم گیری کرد، افزود: از این اراضی با حداقل نیروهای یگان حفاظ استان و بهره برداران پاسداری می شود بطوریکه شرایط خوبی را در استان برای تولید شیر و گوشت ایجاد کرده ایم.

وی اضافه کرد: در کنار اراضی مرتعی ساوجبلاغ، جاده چالوس و طالقان، اراضی مرتعی قشلاقی و میان بند در اشتهارد و نظرآباد و چهارباغ و ساوجبلاغ نیز داریم که در تولید علوفه و پرورش دام اثرگذار هستند ضمن اینکه اراضی کم پوشش را به عنوان عرصه های تولید انرژی تجدیدپذیر استفاده می کنیم که به تولید انرژی در استان که بعنوان یکی از موضوعات حاد در استان است کمک می کند.

گرد و غبار و ریزگرد نخواهیم داشت

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز با اشاره به وجود ۴۲ هزار هکتار اراضی بیابانی در استان، گفت: اراضی بیابانی در شهرستان های نظراباد و اشتهارد هستند که ۳۰ هزار هکتار آن جزو کانون های بحرانی گرد و غبار به شمار می روند.

وی با بیان اینکه بخشی از تالاب صالحیه نظرآباد جزو کانون های بحرانی بیابانی به شمار می رود، افزود: در هماهنگی های که در مجموعه استانی انجام شده اطلاعات کامل و جامعی را محیط زیست در حوزه تالاب صالحیه جمع آوری کرده که قرار است برنامه اجرایی احیاء و حفاظت تالاب صالحیه توسط محیط زیست به دستگاه های اجرایی مرتبط اعلام و ابلاغ شود.

وی اظهار داشت: علاوه بر اینکه حفاظت و قرق تالاب صالحیه با همکاری یگان حفاظت منابع طبیعی و محیط زیست به خوبی انجام می شود خوشبختانه در سال جاری به دلیل بارش های مناسب شاهد پوشش گیاهی بسیار خوبی در محدوده تالاب هستیم که بیانگر عدم انتشار ریزگرد و گرد و غبار در سالجاری خواهد بود.

مردم از بروز حریق در مراتع خودداری کنند

بیات همچنین به موضوع حریق در مراتع در فصل گرم سال اشاره کرد و گفت: امسال وضعیت پوشش گیاهی خوبی داریم که به همین دلیل پیش بینی می شود که با امکان رخداد حریق در این اراضی روبرو شویم.

وی افزود: در فصل گرم سال علاوه بر اینکه از مردم می خواهیم از ایجاد آتش در طبیعت خودداری کرده و در صورت روشن کردن آتش در هنگام ترک محل از خاموش کردن آن اطمینان حاصل کنند، از دهیارها و شوراها می خواهیم که اگر اتفاقی افتاد در شروع حریق وارد عمل شوند و پیشگیری کنند تا شاهد از بین رفتن اراضی مرتعی نباشیم.

کار منابع طبیعی در ایام جنگ تعطیل نشد

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز گفت: در دوران جنگ حدود یک میلیون اصله نهال در نهالستان بزرگ کرج تولید کردم که در کنار آن توزیع نهال داشتیم بطوریکه تاکنون حدود ۷۰۰ هزار اصله نهال توزیع و کاشته شده است.

وی افزود: در همین دوران حدود ۷۰ روزه بیش از ۷۰ پویش نهالکاری با کمک دستگاه های اجرایی و مردم داشتیم ضمن اینکه در راهپیمایی های شبانه توزیع نهال داشتیم که بیش از ۷۰ هزار اصله نهال در این مراسم ها توزیع وکاشته شده است.

وی افزود: امسال در شرایط جنگی بیشتر از سال گذشته در فصل بهار توزیع و کاشت داشتیم و جنگ اثر منفی بر روی منابع طبیعی نداشته و اقدامات بیشتری داشتیم ضمن اینکه تا آخر فصل بهار کار توزیع نهال انجام خواهد شد.