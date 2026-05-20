به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز گزارش داد، وزارت دادگستری آمریکا به دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور و خانواده‌اش، مصونیت دائمی در برابر پیگردهای قانونی و بررسی اظهارنامه‌های مالیاتی گذشته آنها از سوی نهاد ناظر بر جمع آوری مالیات ها اعطا کرده است. دادستان موقت آمریکا نیز این سند را که روز سه‌شنبه منتشر شد، امضا کرد.

در این سند آمده است که دولت آمریکا قادر به بررسی اظهارنامه‌های مالیاتی ترامپ که قبل از دوشنبه گذشته ثبت شده‌اند یا هرگونه مسئله‌ای که مورد بررسی قرار گرفته یا می‌توانست مورد بررسی قرار گیرد نخواهد بود.

این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که ترامپ روز دوشنبه به توافقی با اداره درآمد داخلی رسید و توافق کرد از شکایت علیه این نهاد که به دنبال دریافت ۱۰ میلیارد دلار خسارت برای افشای اظهارنامه‌های مالیاتی او بود، صرف نظر کند.

وزارت دادگستری آمریکا به عنوان بخشی از این توافق صندوقی به ارزش تقریبی ۱.۸ میلیارد دلار برای جبران خسارت افراد آسیب دیده از سیاسی شدن روند مالیات ایجاد کرد؛ اقدامی که برای اعضای کنگره سؤال برانگیز بوده است.